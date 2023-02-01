Успіхи ЗСУ на фронті та погрози жителям Луганщини від окупантів: головне з Генштабу

Станом на 1 лютого в Україні триває 343 день повномасштабної війни. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

Актуальну інформацію з фронту та тилу повідомили в Генштабі ЗСУ. Що відбувається на напрямках та які успіхи роблять українські воїни – читайте далі.

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Ворог продовжує обстрілювати мирне населення

Як зазначають у Генштабі, протягом доби по цивільній інфраструктурі Слов'янська та Краматорська Донецької області загарбники завдали 2 ракетних та 2 авіаційних удари. Крім того, ворог здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

У прикордонних з Україною районах ворог утримує визначені підрозділи, не припиняє здійснювати мінометні та артилерійські обстріли по районах українських населених пунктів.

Зокрема, протягом доби окупанти обстріляли населені пункти на:

Куп'янському;

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Новопавлівському;

Запорізькому;

Херсонському напрямках.

Окупанти готуються до наступу

У Генштабі зазначають, що ворог активно веде розвідку, а на окремих напрямках готується до наступу. Попри величезні втрати, російська армія продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Крім того, противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру на тимчасово захопленій території у власних цілях. Відтак, міську лікарню Дніпрорудного Запорізької області російські окупанти використовують як військовий шпиталь. Медикаменти та лікарів-хірургів привезли з Росії.

Росіяни погрожують жителям Луганської області

За інформацією Генштабу, окупанти продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини. У Старобільську Луганської області російська окупаційна влада примушує людей віддавати дітей віком від 6 років до так званого козацько-кадетського корпусу для начебто "правильного патріотичного виховання".

Причому людям, які відмовляються віддавати своїх дітей до зазначеного корпусу, погрожують позбавленням батьківських прав.

Успіхи ЗСУ на фронті

Протягом доби підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 3 райони зосередження живої сили та пункт управління окупантів.

Зауважимо, що за минулу добу наші бійці ліквідували майже 1000 окупантів, а точніше – 920 російських солдатів. Відтак, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 128 420 бійців.