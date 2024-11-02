Росія атакувала Київ та просунулась на фронті, великі втрати ворога: хронологія 983 дня війни
Росія не полишає спроб захопити Україну, проте наші військові стримують напад ворога. Окупанти ж атакують мирні міста ракетами та безпілотниками.
Яка ситуація на фронті, що відбувається в дипломатії та в тилу – читайте у тексті 24 Каналу.
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Росія запустила по Україні "Шахеди". У Києві лунали вибухи. Ворог втратив: Пожежу у Святошинському районі Києва ліквідували. Рятувальники повідомили про часткове руйнування у квартирах на 15 та 16 поверхах 16-поверхового житлового будинку. Віталій Кличко заявив, що кількість поранених зросла до двох. Одна людина в лікарні. У Києві уламки впали в Солом'янському та Святошинському районах. В останньому сталося загоряння в 16-поверховому житловому будинку. Також в Дніпровському районі у 9-поверховому житловому будинку на одному поверхів загорівся балкон на площі 2 метрів квадратних. Інформація щодо постраждалих не надходила. Українські війська трохи просунулися на північ від Суджі та захопили позицію в центрі Вовчанська, Росія ж просунулася на схід від Кореневого. Російські війська продовжують обмежені атаки на різних напрямках, зокрема – біля Часового Яру, Торецька, Покровська та на лівобережжі Херсонської області, але без значного просування. Вибухи лунали в Криму. Зокрема, їх чули в Джанкойському та Красноперекопському районах. Також чули роботу російської ППО. Аналітики DeepState написали, що Росія окупувала окупував Ясну Поляну, просунулась в Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів.
Втрати ворога 2 листопада
Уламки дронів спричинили пожежу в житловому будинку в Києві
В ISW розповіли про ситуацію на фронті
DeepState: росіяни окупували Ясну Поляну та просунулися біля 5 населених пунктів
Росія запустила по Україні "Шахеди". У Києві лунали вибухи.
Ворог втратив:
Пожежу у Святошинському районі Києва ліквідували. Рятувальники повідомили про часткове руйнування у квартирах на 15 та 16 поверхах 16-поверхового житлового будинку.
Віталій Кличко заявив, що кількість поранених зросла до двох. Одна людина в лікарні.
У Києві уламки впали в Солом'янському та Святошинському районах. В останньому сталося загоряння в 16-поверховому житловому будинку.
Також в Дніпровському районі у 9-поверховому житловому будинку на одному поверхів загорівся балкон на площі 2 метрів квадратних. Інформація щодо постраждалих не надходила.
Українські війська трохи просунулися на північ від Суджі та захопили позицію в центрі Вовчанська, Росія ж просунулася на схід від Кореневого.
Російські війська продовжують обмежені атаки на різних напрямках, зокрема – біля Часового Яру, Торецька, Покровська та на лівобережжі Херсонської області, але без значного просування.
Вибухи лунали в Криму. Зокрема, їх чули в Джанкойському та Красноперекопському районах. Також чули роботу російської ППО.
Аналітики DeepState написали, що Росія окупувала окупував Ясну Поляну, просунулась в Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів.