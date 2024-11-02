Росія атакувала Київ та просунулась на фронті, великі втрати ворога: хронологія 983 дня війни

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте наші військові стримують напад ворога. Окупанти ж атакують мирні міста ракетами та безпілотниками.

Яка ситуація на фронті, що відбувається в дипломатії та в тилу – читайте у тексті 24 Каналу.

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