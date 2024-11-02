Росія атакувала Київ та просунулась на фронті, великі втрати ворога: хронологія 983 дня війни

2 листопада 2024, 08:59
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Автор: Діана Квасневська

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте наші військові стримують напад ворога. Окупанти ж атакують мирні міста ракетами та безпілотниками.

Яка ситуація на фронті, що відбувається в дипломатії та в тилу – читайте у тексті 24 Каналу

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08:31, 02 листопада

Росія запустила по Україні "Шахеди". У Києві лунали вибухи.

07:59, 02 листопада

Втрати ворога 2 листопада

Ворог втратив:

  • особового складу – близько 697680 (+1270)осіб,
  • танків – 9170 (+8);
  • бойових броньованих машин – 18487 (+17);
  • артилерійських систем – 20076 (+37);
  • РСЗВ – 1244 (+0);
  • засобів ППО – 994 (+0);
  • літаків – 369(+0);
  • гелікоптерів – 329 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18117 (+28);
  • крилатих ракет – 2628 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28114 (+76);
  • спеціальної техніки – 3583 (+4).
07:31, 02 листопада

Пожежу у Святошинському районі Києва ліквідували. Рятувальники повідомили про часткове руйнування у квартирах на 15 та 16 поверхах 16-поверхового житлового будинку.

Віталій Кличко заявив, що кількість поранених зросла до двох. Одна людина в лікарні.

06:00, 02 листопада

Уламки дронів спричинили пожежу в житловому будинку в Києві

У Києві уламки впали в Солом'янському та Святошинському районах. В останньому сталося загоряння в 16-поверховому житловому будинку.

Також в Дніпровському районі у 9-поверховому житловому будинку на одному поверхів загорівся балкон на площі 2 метрів квадратних. Інформація щодо постраждалих не надходила.

04:49, 02 листопада

В ISW розповіли про ситуацію на фронті

Українські війська трохи просунулися на північ від Суджі та захопили позицію в центрі Вовчанська, Росія ж просунулася на схід від Кореневого.

Російські війська продовжують обмежені атаки на різних напрямках, зокрема – біля Часового Яру, Торецька, Покровська та на лівобережжі Херсонської області, але без значного просування.

02:10, 02 листопада

Вибухи лунали в Криму. Зокрема, їх чули в Джанкойському та Красноперекопському районах. Також чули роботу російської ППО.

01:42, 02 листопада

DeepState: росіяни окупували Ясну Поляну та просунулися біля 5 населених пунктів

Аналітики DeepState написали, що Росія окупувала окупував Ясну Поляну, просунулась в Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів.