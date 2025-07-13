Понад 150 боєзіткнень від початку доби, з них 68 – на Покровському напрямку: зведення Генштабу

Українські оборонці продовжують стримувати наступ росіян. Станом на 22:00 неділі, 13 червня, на фронті зафіксовано 152 бойових зіткнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав 46 авіаційних ударів, скинувши 77 керованих бомб.

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Яка ситуація на лінії зіткнення?

Окрім того, росіяни залучили для ураження 1 054 дрони-камікадзе та здійснили 4 239 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 13 боєзіткнень із загарбниками. Ворог завдав 9 авіаційних ударів, скинувши 21 керовану бомбу, здійснив 293 обстріли, зокрема 6 – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував 4 рази в районах Вовчанська та Зеленого.

На Куп'янському напрямку агресор намагався йти вперед на наші позиції 7 разів поблизу Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки.

На Лиманському напрямку захисники відбили 20 російських атак у районах населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Білогорівки. Ще 5 атак тривають досі.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили 3 атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Серебрянки та Виїмки, ще 2 боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку оборонці зупинили 4 штурми. Ворог атакував у районі Часового Яру та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку продовжуються бої у 2 локаціях. Наші війська 10 ворожих атак в районах Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Степанівки.

На Покровському напрямку агресор 68 разів атакував українські позиції в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Миколаївка, Разіне, Родинське, Новоторецьке, Промінь, Відродження, Шевченко, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Муравка та Олексіївка. Захисники відбили всі атаки.

За попередніми підрахунками, на Покровському напрямку окупанти втратили 218 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили 2 автомобілі, 3 мотоцикли, 16 дронів, 5 антен БпЛА, артилерійський засіб, пункт управління БпЛА та укриття. Також уразили 2 автомобілі, мотоцикл, 4 гармати та 11 укриттів для особового складу.

На Новопавлівському напрямку оборонці відбили 11 ворожих атак поблизу населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Мирне, Шевченко, Зелене Поле, Рівнопіль та Вільне Поле. Дотепер тривають 7 боєзіткнень.

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили 2 спроби загарбників просунутись у бік Малих Щербаків та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив 7 невдалих спроб просунутися вперед до позицій українських підрозділів.

Нагадаємо, за минулу добу, 12 липня, захисники ліквідували ще 1 240 окупантів. Тепер загальні втрати серед особового складу ворожого війська з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 033 930 осіб.