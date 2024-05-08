Україна нас не визнає, але наша підтримка – безумовна, – очільниця МЗС Косова

Голова МЗС Косова Доніка Гервалла-Шварц запевнила, що Приштина продовжить підтримувати Україну на тлі повномасштабної російської агресії, незважаючи на те, що Київ не визнає її країну.

Про це вона розповіла в інтерв'ю АР в середу, 8 травня.

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Голова косовського МЗС зазначила, що її країна постійно згадує про агресивні наміри як Сербії, від якої вона відокремилась, так і її союзника – Росії. За словами Гервалли-Шварц, жителі Косово знають, чого саме наразі зазнають українці.

І ми знаємо, що є тільки одне рішення – не тільки для України, але і для Європи. Це може бути лише програш Росії у війні та перемога України у цій війні. В іншому випадку Європа повинна готуватися до інших конфліктів на нашому континенті,

– наголосила вона.

Очільниця МЗС Косово зазначила, що "хоча Косово є невеликою державою з дуже скромними можливостями для надання допомоги", вони все ж намагалися бути дуже корисними Україні і без вагань демонстрували їхню безумовну підтримку і симпатію народу і нашій країні.

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