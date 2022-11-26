"Заморожене" перемир'я чи ривок до перемоги: як зима вплине на війну

Якою може бути війна взимку, і що взагалі очікувати? Було багато розмов з посиланням на "західні джерела", що війна взимку "заморозиться". Але ні, ніхто не збирається давати росіянам "передишку" в чотири місяці для "зализування ран".

Історичний екскурс

Якщо десь і колись фронт справді "заморожувався" взимку, то хіба що під час Першої світової війни. І то тут ситуацію визначала не погода, а те, що командування армій, які ворогували, брало "тайм-аут" для визначення цілей нової кампанії.

Важливо Не ракетами єдиниими: росіяни заходилися аткувати українців ще однією улюбленою "зброєю"

Таке ж було під час "дивної війни" 1939 – 1940 років. Але тоді гітлерівська Німеччина, Британія та Франція ще не були готові вести масштабні бої на суходолі. Ну і ще до колекції можна пригадати, що Вірменія та Азербайджан погодились на перемир'я в листопаді 2020 року саме тому, що армії обох країн не були готові вести війну далі взимку в умовах гір. Але на цих прикладах власне й завершуються аргументи з теми, що в зимовий період повномасштабні бойові дії начебто неможливі.

Пригадаймо – Росія розгортала свої війська для повномасштабного вторгнення в Україну саме у зимовий період, тобто протягом грудня 2021 – лютого 2022 років. І приблизно в той же період Збройні Сили України проводили мобілізаційне розгортання, в тому числі – вивід війська на польові рубежі оборони. Зима тоді не стала завадою готувати та вести наступальні й оборонні дії, не стане завадою й зараз.

Погода не завадить ЗСУ

Справді, погода визначатиме багато що, якщо не все. Наприклад, якщо постійно будуть умови, як зараз – мокрий сніг, земля розмокає – просуватись вперед буде складно хоча б тому, що легка бронетехніка пройти не зможе. Але ж взимку буває і мороз, який буквально "сковує" грунт. І тоді умови стають прямо протилежними, техніка зможе йти вперед.

Погода уже псується зараз. Але щойно виникає "вікно" з підходящими метеорологічними умовами, як наші захисники, так і орки намагаються переходити до активних дій. Бо кожна зі сторін війни має свої цілі, яких хоче досягти тут і зараз.

Росіяни хочуть утримати свої позиції під Сватовим і нарешті взяти Бахмут (а не те, що зазвичай беруть окупанти). А наше військо уже працює над тим, щоб створити умови для подальшого просування лівобережною Херсонщиною. Робить усе, щоб дотиснути орків під Сватовим та Бахмутом. І уже "цілиться" рухатись на Мелітополь, щоб визволити це місто і перерізати росіянам їх "коридор" на тимчасово окупований Крим.

Радимо Запас міцності українського ППО: наскільки захищене наше небо і як українці допомагають окупант

Де буде гаряче

Щодо можливих напрямків дій. Наші погляди зараз спрямовані також на північ, на кубло рашистів у Білорусі, де формується білорусько-російське ударне угрупування, що в теорії може піти у новий наступ.

Але погляньмо і на південь. До втечі з Херсона росіяни на лівому березі почали будувати бетонні циліндри та "пірамідки Вагнера". В теорії там би й мали сидіти ті частини орків, які не пішли на корм крабам та вціліли під час переправи через Дніпро, – щоб затримувати можливий рух ЗСУ вглиб лівобережної Херсонщини. Але ні, армія РФ відтягує звідти свої війська, перекидає на схід і так оголює південь. Можливо, на такому фоні припущення про те, що до кінця грудня ЗСУ можуть дійти до Криму, можуть стати й реальністю.

Військове керівництво України усі ці нюанси із зимовим періодом прораховувало наперед. Тому, наприклад, ще на початку серпня робило запит західним союзникам, що нам потрібна зимова амуніція із запасом. І легкі машини, щось на кшалт HMMVW із протитанковим комплексом TOW, для вилазок, щоб кошмарити орків.

Про головне Путін повторив гітлерівське 1 вересня 1939-го і має дві маніакальні мети

Підтримуйте Героїв

Так, справді, й на початку листопада були сигнали, що зимової форми вистачає не всюди. Але цьому насправді є логічне пояснення – кількісне розширення Збройних Сил України насправді ще продовжується. Наше військо зараз взагалі у такій ситуації, коли потрібно і в гігантських кількостях, але цього все одно буде мало (наприклад, разом із зимовою формою Пентагон зараз по всьому світу скуповує усі доступні АК-74, і 20 мільйонів патронів американці теж дають).

Є фактори, які на папері й не прорахуєш. Наприклад, якою буде щільність "буржуйок" та надійних укриттів, а також іншого необхідного для зими на одиницю фронту в ЗСУ. І як з цим буде в буде рашистів, і яка зі сторін відставатиме за кількостями й темпами.

Відтак, якщо є можливість задонатити на зимові потреби наших військових – краще задонатити тут і зараз.

До теми – як зима вплине на перебіг бойових дій в Україні: дивіться відео