Голова польського МЗС зробив заяву про сценарії врегулювання війни

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що будь-який план миру щодо закінчення війни в Україні має безпосередньо координуватися з Києвом.

Про це Сікорський заявив під час пресконференції після засідання "Веймарського трикутника +" у Варшаві, передає кореспондентка 24 Каналу. Таку заяву очільник МЗС Польщі зробив на тлі інформації про бажання адміністрації Трампа швидко завершити війну в Україні.

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Сікорський висловився щодо сценаріїв врегулювання війни

Сценарії врегулювання війни мають розроблятися у тісній співпраці з українською владою. Ми погодилися, що нав'язування Україні мирних рішень, які суперечать її інтересам або не мають суспільного сприйняття, негативно вплине на стабільність в країні,

– сказав міністр закордонних справ Польщі.

У фінальній декларації шість країн-учасниць засідання підтвердили підтримку стабільного миру в Україні. У документі йдеться, що такий мир можна досягнути лише з Україною, європейськими й американськими союзниками та партнерами G7.

Зазначимо, сьогодні у Варшаві у Лазєнковському палаці на запрошення польської сторони відбулась зустріч міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, Італії. Представники Великобританії та Іспанії доєдналися в онлайн-режимі. Головною темою зустрічі стала продовження підтримки України на тлі повернення Дональда Трампа на посаду президента США, а також посилення оборонної безпеки Європи.

