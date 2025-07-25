Сирський заявив, що ЗСУ зберігають потенціал для розгрому наступальних угруповань ворога

Російські війська невпинно намагаються просуватися вглиб України. Країна-агресорка мобілізувала максимальну кількість ресурсів для реалізації своїх планів на фронті.

Проте українські війська зберігають потенціал для розгрому наступальних угруповань ворога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Що сказав Сирський про ситуацію на фронті?

Після розмови з верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі, генералом ВПС США Алексусом Гринкевичем головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що вони детально розглянули ситуацію на передовій.

За його словами, росіяни мобілізували максимальну кількість людських та матеріальних ресурсів для реалізації своїх агресивних планів. Проте союзники повністю розуміють масштаб та складність завдань, що стоять перед українською армією.

Водночас українська армія зберігає конвенційний потенціал для розгрому наступальних угруповань противника,

– заявив Сирський.

Зазначимо, що раніше бійці ОСУВ "Хортиця" розповіли про ситуацію в їхній зоні відповідальності. За їхніми словами, росіяни намагаються розвивати наступ на Покровському напрямку, атакують на Куп'янському, Лиманському, Торецькому та інших ключових напрямках.

Проте українські військові відбивають атаки окупантів та вживають заходів, щоб запобігти погіршенню ситуації.