Скільки потрібно мобілізувати росіян для перемоги у війні: окупантів лякають цифрами

Російське керівництво розповідає загарбникам страшні казочки про "війну з НАТО в Україні". Деякі командири припускають навіть введення воєнного стану на території Росії.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. За його словами, ворожим військам вже розсилають документи, у яких йдеться про "війну з НАТО в Україні", пише 24 канал.

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Скільки мобілізованих потрібно для перемоги Росії

Окупантам кажуть, що для перемоги треба мобілізувати 5 мільйонів осіб і навіть допускають введення воєнного стану в країні. Як зазначив Громов, головне воєнно-політичне управління Росії підготувало та розіслало у війська документ під назвою "Висновки війни з НАТО в Україні".

За його словами, цей документ висвітлює основні проблеми російських окупаційних військ.

В документі зазначається, що такої війни не було вже понад 80 років, а для досягнення Росією перемоги, чисельний склад її армії повинен становити близько 5 мільйонів військовослужбовців,

– сказав військовий.

Крім того, Громов зазначив, що країна-агресорка готує свої війська до так званого "загострення" на російсько-українському кордоні.

Скільки окупантів вже загинули в Україні

Станом на ранок 24 листопада вже 85 720 російських окупантів "закобзонилися".

Зокрема, за добу українські воїни ліквідували:

Особового складу – 310 осіб;

Танків – 2 898 (+1) одиниць,

бойових броньованих машин – 5 837 (+7) одиниць,

артилерійських систем – 1 889 (+2) одиниць,

РСЗВ – 395 (+0) одиниць,

засобів ППО – 209 (+0) одиниць,

літаків – 278 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 261 (+0) одиниця,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1547 (+10),

крилатих ракет – 531 (+51),

кораблів / катерів – 16 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 400 (+4) одиниць,

спеціальної техніки – 161 (+0).

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