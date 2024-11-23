Космічні суми: скільки Росія витратила на атаки дронами та ракетами по Україні з 2022 року

Росія продовжує атакувати українські міста, застосовуючи повітряні цілі. Так, стало відомо, які суми витратила країна-агресорка з 2022 року на обстріли ракетами та атаки ударними БпЛА по території нашої держави.

Відтак, з початку повномасштабної війни Росія витратила більш як 18 мільярдів доларів на атаки по Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Скільки Росія витратила на атаки по Україні з 2022 року

В ЦПД зазначили, що відповідно до відкритих джерел, з початку повномасштабного вторгнення Росія витратила понад 18 мільярдів доларів на ракетні обстріли та атаки безпілотниками по території України. Це дорівнює більше, ніж 1,8 трильйона рублів. Ці гроші могли би бути спрямовані на розвиток регіонів, будівництво шкіл, лікарень та інфраструктури.

Однак пріоритети російського режиму – це терор і знищення, що залишає власні регіони у злиднях,

– ідеться в повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації в інфографіці показали, який мають вигляд ці 18 мільярдів доларів у порівнянні з бюджетами регіонів Росії за 2024 рік.

Ціна війни для регіонів Росії / Інфографіка Центру протидії дезінформації