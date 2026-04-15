Це було свідомо, – Сухаревський чесно відповів, чому порушив наказ "не стріляти" по росіянах

13 квітня 2014 року перший вогонь в бік росіян відкрив тоді ще лейтенант, а нині Герой України Вадим Сухаревський. Зробив він це попри офіційний наказ вищого командування не стріляти. Тоді перший бій зав'язався під Слов'янськом, досі це місто залишається не по зубах окупантам.

Пригадуючи ті події, Герой України, заступник командувача ОК "Схід", екскомандувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу поділився, що у ту мить чітко усвідомлював, що порушує наказ свого командування, але йшов на цей крок навмисно.

Перед кожним офіцером постає вибір

13 квітня старший лейтенант Вадим Сухаревський під власну відповідальність порушив заборону київського командування відкривати вогонь. Він сів за кермо БТР і вступив у бій із загоном спецпризначенців Росії (ФСБ), який обстрілював на дорозі до Слов'янська легкове авто Сил безпеки України.

Як наслідок – російські спецзагони відступили. За кілька годин після цього тимчасовий уряд у Києві оголосив про початок АТО.

Це був абсолютно свідомий мій вибір. Ми на той час були настільки зашорені цими системними моментами, які відбувалися, реформами в нашій армії, які її нищили всі ці роки. Я це пройшов, починаючи від солдата, і до того часу не розуміти, які можуть бути наслідки, ми просто не могли,

– озвучив Сухаревський.

Заступник командувача ОК "Схід" наголосив, що перед кожним офіцером завжди стоїть завдання, а вірніше вибір, як йому діяти в певній ситуації, на що зважати, а на що ні. Зізнається, що для нього тоді у 2014-му власна гідність та життя його бійців були набагато важливішими, ніж кар'єра.

