2/3 боїв усього фронту: Тарнавський розповів, де відбуваються найзапекліші зіткнення

Українські захисники продовжують давати відсіч окупантам, завдаючи йому чималих втрат. Дві третини усіх бойових дій відбуваються саме в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія".

Як повідомив командувач Тарнавський, лише протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень. Ворог намагається атакувати, але зазнає колосальних втрат як в особовому складі, так і в техніці.

До теми Кліщіївку тримаємо без втрат, але штурми постійні, – комбриг 80-ї бригади розповів про ситуацію

Ситуація складна, але контрольована

Тарнавський повідомив, що ОСУВ "Таврія" продовжує ведення оборонної операції. Зокрема, українські захисники відбили 45 російських атак.

За минулу добу в зоні нашої відповідальності відбулося 45 бойових зіткнень – це 2/3 боїв усього російсько-українського фронту,

– наголосив Тарнавський.

Ворог продовжує також завдавати цинічних ударів. Зокрема, за добу окупанти завдали 29 авіаударів та 4 – ракетні, 98 ударів дронами-камікадзе, вчинили 1056 обстрілів.

Наразі ситуація в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" складна, але контрольована. Українські захисники продовжують завдавати колосальних втрат російській армії в особовому складі та техніці. Минулої доби ЗСУ ліквідували 346 окупантів та знищили 61 одиницю техніки. Серед них:

1 танк,

16 бойових бронемашин,

15 артсистем,

2 ПТРК,

1 СПГ/АГС,

20 автомобілів,

6 одиниць спецтехніки.

Окрім того, ЗСУ нейтралізували та збили 238 БпЛА різних типів.

Сили оборони України знищили ще 4 важливі об’єкти ворога, серед яких командний пункт і бліндажі. Серед ураженої ворожої техніки – станції РЕБ "Гроза", "Житель" та "Леєр-3". Також знищено машину для мінування, комплекс відеоспостереження "Муром-М", 3 ударні дрони "Shahed-136", 3 "Ланцети", 1 БпЛА "Суперкам" тощо,

– розповів Тарнавський про втрати ворога.

ЗСУ зупинили масований бронетанковий штурм у районі Кліщіївки

Українським захисникам вдалося зупинити масований бронетанковий штурм росіян поблизу Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Унаслідок запеклого бою вдалося знищити 18 російських одиниць техніки.

У ЗСУ розповіли, що такими тактиками ворог намагається вибити наших бійців із займаних позицій, однак українські захисники продовжують тримати оборону та дають відсіч ворогу. Зупинити масштабний штурм окупантів вдалося завдяки аеророзвідці. Тоді по росіянах почала працювати артилерія та ударні дрони, які корегували розвідувальні безпілотники.