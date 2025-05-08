Дістали "крильця" для КАБів: як "ТРВ-инжениринг" допомогла успішно наступати окупантам

24 Канал випустив розслідування щодо російського військово-промислового комплексу. Там приділено увагу корпорації "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

Про це йдеться в матеріалі 24 Каналу "Промисловість терору: скільки ракет Х-101 планує виробити Росія у 2025 році․ Розслідування".

Дивіться також Світ знову масово озброюється і готується до глобальної війни: тривожні висновки звіту SIPRI

Яка роль "ТРВ-инжениринг" у війні проти України

Ця приватна компанія у структурі холдингу КТРВ відповідає за забезпеченість всіх заводів корпорації деталями та комплектувальними. Її працівники займаються логістикою, оформленням договорів, а ще обходом санкцій під час придбання іноземних комплектувальних.

Щоб зрозуміти роль цієї компанії у війні проти України, достатньо глянути у закриті дані щодо фінансової звітності "ТРВ-инжениринг". Так, вартість реалізованих товарів за 2022 та 2023 роки зросла майже у 7 разів. Наприклад, коли у Кремлі зрозуміли, що планерувальні авіабомби (УМПБ Д30-СН як окремий боєприпас, а також ФАБи зі встановленими модулями планерування та корекції) можуть стати головною зброєю для просування окупантів на фронті, корпорація "Тактические ракетные вооружения" почала виготовляти модулі УМПК для перетворення звичайних бомб на планерувальний боєприпас. Російські підприємства могли масово виробляти усі потрібні деталі для цього, однак виготовляти сервоприводи виявилися не здатними.

В Україні заведено називати КАБами боєприпаси з уніфікованими модулями планерування і корекції (УМПК).

Довідка. Сервопривід – це пристрій в системах автоматичного регулювання або дистанційного керування, який за рахунок енергії допоміжного джерела здійснює механічне переміщення регулюючого органу відповідно до отримуваних від системи керування сигналів.

Якраз-таки "ТРВ-инжениринг" дістала найскладніші у закупівлі частини модулів – ті, завдяки яким у боєприпасу розкриваються крила. Через три фірми-"прокладки" компанія знайшла в Китаї пристрої для переобладнання авіабомб. І забезпечила просування росіян на полі бою.