Яка подія змінила характер війни в Україні: британська розвідка дала відповідь

Розвідка Великої Британії назвала ключову подію, що змінила характер війни Росії проти України. Ймовірно, нею стало масоване використання БпЛА.

Британські аналітики кажуть, що атаки безпілотниками дали Росії час для відновлення свого парку літаків дальньої авіації та запасів крилатих і балістичних ракет. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на британське Міноборони.

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Як безпілотники вплинули на війну в Україні

За даними британської розвідки, кінцевий ефект застосування безпілотників полягає в тому, що ситуація із протиповітряною обороною України стає напруженішою, складнішою та важчою.

У відомстві наголошують, що росіяни постійно завдають ударів по критично важливих українських об'єктах національної інфраструктури та авіабазах. Такими діями Росія прагне зламати волю українського народу.

Попри це, у вересню Україна також успішно використовувала БпЛА проти військових цілей у Росії. Зокрема, вдалося завдати ударів по чотирьох російських складах стратегічних боєприпасів, що розміщені за сотні кілометрів від України.

Британська розвідка зазначає, що тоннаж знищених боєприпасів на цих складах є найбільшою втратою боєприпасів, поставлених Росією та КНДР за час війни.

Ці атаки ще раз підкреслюють нездатність Росії захистити стратегічні військові об'єкти від атак українських БпЛА,

– кажуть у відомстві.

Там також зауважили, що попри технологічну та чисельну переваги Росія не змогла здобути перевагу в повітрі над Україну.