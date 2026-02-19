Небезпека навіть за 30 кілометрів від фронту, – боєць "Шквалу" про головний виклик на полі бою

Зараз на полі бою російські війська уникають використання важкої техніки, намагаються не накопичувати її близько до лінії боєзіткнення. Однак СОУ вдається зашкодити ворогу, знищуючи його транспорт для здійснення логістики.

Про це в етері 24 Каналу розповів інспектор прикордонної комендатури "Шквал" Артем Дрозд, додавши, що мовиться про легкий автотранспорт, квадроцикли, снігоходи окупантів, якими ті пересуваються на фронті, підвозять боєкомплекти й інженерне спорядження.

Дивіться також Східний фронт кипить: де ворог намагається "зачепитися" будь-якою ціною

Через наявні загрози доводиться переміщуватися

На фронті існує поняття killzone. Як пояснив інспектор прикордонної комендатури, потрапляння в неї не означає, що шанси вийти звідти – нульові.

До відома! Killzone – це територія, яка суцільно прострілюється дронами, артилерією та іншими засобами ураження. Вона створюється здебільшого завдяки безпілотникам, аби взяти у пастку, знищити й зупинити просування противника.

Зараз навіть за 30 кілометрів від фронту можна бути в серйозній небезпеці через те, що ворог посилив свій повітряний складник. Росіяни намагаються залітати вглиб, працює тактична авіація, яка запускає КАБи, а це завжди велика загроза,

– озвучив Дрозд.

З його слів, противник використовує баражуючі боєприпаси (дрони-камікадзе), а його розвідувальні дрони можуть залітати доволі далеко. Сили оборони намагаються протидіяти цьому, з боку українських оборонців працюють зенітні перехоплювачі.

"Якщо умовно поділити, то 15 кілометрів в наш і 15 в їхній бік від лінії боєзіткнення – це зона підвищеної небезпеки, а в тилу навіть на відстані 40 кілометрів потрібно все одно моніторити, що перебуває в небі: чиї борти, ударні "крила", активна тактична авіація. Ми постійно плануємо переміщення, беручи до уваги наявні небезпеки", – розповів Дрозд.

Інспектор прикордонної комендатури підсумував, що донині ворогу не вдається повністю взяти перевагу в повітрі, на лінії бойового зіткнення й навряд чи він буде на це спроможний.

Зауважте! Триває збір на придбання дронів та РЕБ для прикордонної комендатури "Шквал". Ціль – зібрати 2 мільйони гривень, вже накопичено 1,1 мільйона. Долучитися донатом можна на номер карти: 4441 1111 2471 0736 або відсканувавши вказаний нижче QR-код.

Яка ситуація на фронті: останні новини