Медалі пачками і черги за почестями: як в Росії позбуваються утилізованих "асвабадітєлєй"

Тріумфальна зала. У Волгограді в музеї-панорамі "Сталінградська битва" вирішили нагороджувати російських військових. Зала для цього реально крута – мармур, золото, пафос.

Гуртом дешевше

Можна нагородити в якійсь зачуханій районній управі, а декому з росіян "пощастило" бути похованими під такі фанфари.

Цікаве Захід чітко побачив усі морди – і коней, і ослів із вершниками апокаліпсиса

12.05. – нагородили посмертно три штуки російських кадрових військових.

24.05. – окремо нагороджували ОМОНівця із загону "Сталінград" (який збіг).

07.06. – сім нагород для російських військових.

23.06. – ще сім нагород для російських військових.

30.06. – наступні 10 нагород.



Нагороди російським окупантам, ліквідованим в Україні, вже видають партіями через брак часу / Фото "Час. News"

Похоронний конвеєр окупантів

To be continued… Цікаво, що перші такі нагородження проходили доволі красиво, але оце коли починають збирати десятками рідних на одну дату, щоб встигнути всім роздати.

Так і чую це: "Жєнщіна, получілі Ордєн Мужества, проходім дальше, не затримуємо чергу..."

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