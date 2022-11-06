Ми перебуваємо у найпротивнішій і найдовшій стадії війни, в якій не буде швидких перемог

Про морок, в який Росія занурила центр України. Не питання, як ми з вами кожен у своїй сім‘ї переживає цю ситуацію. Свічки, розумні реле в квартирах, обережне водіння авто на темних вулицях.

Вистояти під потрійним ударом

Ми перетерпимо. Зрештою, людина – тварина, яка адаптується до всього. Але Росія знищує українську економіку. Ніяке виробництво звикнути до цього не може. Немає бізнесів, які не зачепить.

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Стратегія душителів

Немає варіантів, що падіння економіки ніяк не вплине на армію. В умовах, коли світ заходить в глуху рецесію, нам потрібно буде просити більше зовнішньої допомоги

Росіяни не просто тероризують мирне населення, атакуючи енергетичні об'єкти. Вони нас знекровлюють і душать.

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Це – найпротивніша і найдовша стадія війни, у якій не буде швидких перемог. Тому всім нам зараз треба набратися дуже багато терпіння, тверезо оцінити свої особисті ресурси і зайти в режим максимальної енергоекономії. У найширшому сенсі слова.

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