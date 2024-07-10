Бійці 225 ОШБ та 223 батальйону вийшли з 70-денного оточення ворога

Українські військові 223 батальйону морської піхоти та 225 окремого штурмового батальйону вийшли з оточення, в якому перебували 70 днів. Військові цілодобово відбивали атаки окупантів.

У цей час українські війська намагались дістатись до заблокованих ворогом бійців. Дронами військовим доставляли боєкомплект, їжу і воду.

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Як військові вийшли з 70-денного оточення

Понад два місяці тривала операція з пробиття логістичного шляху до хлопців, що опинились в оточенні. Поки ми намагались звільнити шлях, бійці тримали кругову оборону, цілодобово відбиваючи атаки окупантів,

– розповіли у батальйоні.

Там пояснили, що постачати бійцям їжу, воду та боєприпаси могли тільки з допомогою дронів.

Військові зазнали поранень, на них тиснув ворог, проте наші захисники зуміли втримати позицію. Як тільки з'явилась можливість, то їх вивели на ротацію.

На щастя, українські бійці розблокували шлях та втримали позицію.

Наразі військові перебувають в лікарні, де відновлюються.

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