Ми створили першу в історії тактику "як наваляти ворогу, не припиняючи чубитися у фейсбуці"

Я абсолютно впевнений у тому, що вояка, отримуючи з допомогою волонтерів якусь військову чи напіввійськову штуку, не повинен бути навіки вдячний за те, що його "Мавік" полетить тепер трохи далі.

Цивільний фронт

Я не розглядаю всі ці машини, квадрики, приціли, пульти, радіостанції, теплаки та спальники як якісь подарунки військовим на Новий рік та Різдво. Я був з того боку отримання майна і тому стовідсотково приймаю, коли після передачі багатотисячної високотехнологічної хр*ні отримую від вояків сухе "дякую".

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Тому що все, на що ми скидаємося і що купуємо, – насправді не "подарунки", не вдячності та не підгони, а наш внесок у наше ж тепле тилове життя. Самій людині у формі за інших обставин і нахр*н не здався б цей пульт для квадрика за п'ятдесят штук, це дорогий, але все ж таки просто засіб підвищення ефективності його роботи. Але в нас вдячна армія. Вона може і не скаже тисячу "дякую", але вона зарядить пульт, злетить і скине американський кумулятив на російську "мотолигу". Або заправить паджер танковим дизелем і полізе знову в якусь ср*ку щось там розвідувати, різати і встановлювати.

І це буде найкраще. Може, не так пафосно та мило, зате ефективно, швидко та винахідливо. Винахідливості нашим не позичати.

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Винахідлива війна

Ми присутні під час створення першої в історії тактики "як наваляти противнику в п'ять разів більшому і в п'ять разів сильнішому, не припиняючи ср*тися у фейсбуці", ми спостерігаємо "чудо на Осколі" з першого ряду, ми заштовхуємо в армію купу майна на мільйони, отримуючи натомість відвойовані території, збиті ракети та жарти про "Ладу-калину".

Ми все робимо правильно. І Сили Опору все роблять правильно. І до кінця ще ой як далеко, але ж саме ми винайшли такий вид війни і тому точно заслужили на сухе "вітаю" після Перемоги. Нам цього буде достатньо.