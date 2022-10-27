Про хороше. Пам‘ятаєте, як власники і менеджмент радіостанцій пуканили від квот на українську музику? Мовляв, без російської ніхто слухати не буде, бо нічим заповнювати ефір.

"Попсова" українізація

Поки Київ стоїть в заторах, особливо вечорами, слухаю в машині радіо. Це просто шок, скільки в Україні розвелося попси! Буває, що жодна пісня не повторюється, коли переклацуєш канали.

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Фігні на кшталт російського "я у твоіх ног, спасіба нє гаварі" українською мовою десятки чи сотні! Російський шоубіз на фоні всього цього різноманіття – рідкісне убожество.

Там вже просто з домовин дістають присипаних нафталіном виконавців 70-х років, щоб вони заповнювали культурний вакуум. Несподівано виявилося, що це без наших пєвцов ртом в Росії закінчилася попса, а не в нас без їхніх.

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Прискорена еволюція

Пів року знадобилося Україні, щоб забити по саму зав'язку ефір своєю музикою. І це – в період війни, кризи, бідності, коли об'єктивно на виробництво культурного продукту – мало ресурсу.

Так же не лише в культурі. Не Україна залежала від Росії, а навпаки – Росія вкладала мільярди й мільярди в те, щоб не втрачати колонію. Тепер би позбутися цього кровопивці назавжди.

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