2022 рік переламав світ сильніше, ніж Друга світова
Джерело:телеграм-канал Яна Валетова
Як з'ясувалося за цей рік, до 24 лютого 2022, року я мало знав про ненависть, не до кінця розумів свою країну та необ'єктивно оцінював людей, які в ній живуть.
Перше Різдво переродженого світу
Важкий урок, але, гадаю, не тільки для мене багато речей відкрилися з іншого боку.
Про головне Який іранський "сюрприз" окупанти готують у Криму
Такими, як раніше, ми вже не будемо. Ніколи. Ні я, ні мої близькі, ні мої друзі, ні моя країна, ні весь світ цілком.
Я спеціально пишу цей допис перед Святвечором. Це – перше Різдво у перетвореному світі.
Цікаве Як Зеленський повторив місію Черчилля у Вашингтоні
Цей світ створив опір відвертому, вселенському злу і боротьба з ним. У якомусь плані те, що трапилося в історії людства, його свідомості за цей рік, – це розворот крутіший, ніж той, що трапився у Другу світову.
Гештальт має бути закритий. Карфаген має бути зруйнований.