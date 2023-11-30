ЗСУ не дають Росії шансів повернути втрачені позиції: карта бойових дій за 30 листопада

Російські окупанти продовжують невдалі спроби наступів на східних та південних напрямках. Наші Сили оборони успішно відбивають атаки противника та завдають йому ураження в живій силі та техніці.

Четвер, 30 листопада 2023 року, це уже 645 доба від початку повномасштабного вторгнення. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь, який вигляд має карта бойових дій та що відбувається на різних напрямках.

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Що відбувається на Сході

Росія зберігає військову присутність у районах своєї держави, що межують з Україною. Окупанти ведуть активні підривні дії, аби запобігти розгортанню ЗСУ, зокрема збільшують щільність мінних полів уздовж державного кордону в Бєлгородській області.В ОСУВ "Хортиця" інформують, що на цій ділянці фронту загарбники вели штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки, що в Луганській області. Сили оборони України відбили атаки 7 разів.

Який вигляд має карта боїв на Куп'янському напрямку: дивіться від DeepState

Українські бійці відбили 24 атаки ворога на околицях Серебрянського лісництва, що в Луганській області, та на схід від Тернів, Ямполівки та Торського, що в Донецькій області.Росіяни невдало штурмували біля Іванівського та Андріївки Донецької області. Наші захисники відбили 4 атаки, водночас продовжили штурмувати позиції ворога південь від Бахмута. ЗСУ завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюють свої нові позиції.

Біля Бахмута окупанти наступають, ЗСУ відбивають та йдуть вперед: дивіться на карті від DeepState

В ОСУВ "Таврія" констатують, що загарбники все ще намагаються оточити Авдіївку. Українські воїни відстоюють свої позиції, завдаючи втрат окупантам. Без успіху російська армія також наступала біля Степового, Новокалинового, на схід від Новобахмутівки, Авдіївки, на південь від Тоненького, Сєверного та Первомайського, що в Донецькій області. Українські війська відбили 22 атаки в цьому районі.

Ворог намагається оточити Авдіївку: дивіться на карті від DeepState

Яка ситуація на Півдні України

За підтримки повітря супротивник провів безрезультатні штурмові дії в районах Красногорівки та Новомихайлівки, що в Донецькій області. ЗСУ відбили 11 атак на цій ділянці фронту.Росія здійснила 5 невдалих спроб повернути втрачені позиції в районі Роботиного Запорізької області. Також українські воїни відбили 9 атак противника на північний захід від Вербового в цьому регіоні та продовжили контрнаступ в районі Мелітополя, завдаючи втрат загарбникам.

Сили оборони не відступають на Запоріжжі: дивіться на карті від DeepState

Втрати російських загарбників

Протягом доби 29 листопада Повітряні сили завдали 2 авіаудари по районах військ, озброєння та військової техніки окупантів, а також 2 авіаудари по ЗРК противника.

А от українські ракетні війська вдарили по 3 командних постах, 2 складах боєприпасів та 2 районах концентрації російських військ, зброї та військової техніки.

Водночас лише за минулу добу Збройні Сили України ліквідували 1 180 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни загинуло 328 760 бійців так званої "другої армії світу".

Оперативно-стратегічне угруповання "Одеса" повідомляє, що Сили оборони України на цій ділянці лінії бойових дій утримують позиції на лівому березі Дніпра, продовжують вести контрбатарейний вогонь, завдаючи ударів по тилу ворога.