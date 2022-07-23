росіяни продовжують масовано обстрілювати Україну: яка ситуація на фронті

Ситуація на фронті залишається напруженою. Адже ворог масовано обстрілює українські села та міста, завдаючи артилерійських та авіаційних ударів.

Окупанти штурмували райони населених пунктів лише на двох напрямках. І там вони зазнали невдачі. Очевидно, наступальний потенціал росіян зменшився. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу 31 липня.

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Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін немає. росіяни обстріляли село Миколаївка Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку окупанти намагаються не допустити просування ЗСУ в бік кордону на півночі та північному сході Харківщини.

Харківський та Слов'янський напрямки

На Харківському напрямку загарбники обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії райони Харкова, Золочева, Питомника, Борщової, Лісного, Руських та Черкаських Тишок та Мосьпанового.

На Слов'янському напрямку росіяни гатили по районах Грушувахи, Долини, Краснопілля, Дібровного, Мазанівки, Протопопівки, Чепеля, Великої Комишувахи, Норцівки, Богородичного, Вірнопілля та Карнаухівки.

Краматорський та Бахмутський напрямки

На Краматорському напрямку ворог обстріляв з танків та артилерії район біля Верхньокам'янського, Стародубівки, Пискунівки, Сіверська, Білогорівки, Григорівки, Спірного та Виїмки.

росіяни намагалися штурмувати Верхньокам'янське та Сіверськ. Проте українські захисники успішно відбили наступ.

На Бахмутському напрямку зафіксували артилерійські обстріли в районах Яковлівки, Соледара, Бахмута, Покровського, Бахмутського та Новолуганського.

Загарбники штурмували Покровське та територію Вуглегірської ТЕС. Вони знову зазнали втрат і відійшли.

Авдіївський, Новопавлівський, Запорізький та Південнобузький напрямки

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано артилерійські обстріли 16 населених пунктів. Ворог завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Кам'янки.

На Південнобузькому напрямку окупанти обороняються, намагаються стримувати контрнаступ Сил оборони України. Вони обстріляли зі ствольної і реактивної артилерії та танків лінію зіткнення.

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