Відтягують гармати в тил, – військовий розповів, як діють росіяни на фронті

На багатьох напрямках росіяни пробують тиснути малими групами – від 4 до 10 солдатів. "Зеленка" дозволяє маскувати дії та пересування, проте є велика активність БпЛА як у Сил оборони, так і в окупантів.

Також активно використовується система радіоелектронних перешкод. Детальніше про ситуацію на фронті у розмові з 24 Каналом розповів офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко.

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Як росіяни діють на фронті

За словами військового, хоч коптери й активно використовуються, але живуть вони недовго – від кількох днів до кількох тижнів. Після цього їх збивають радіоелектронними засобами або чимось іншим. Однак у будь-якому випадку дрони – потужний крок у війні засобів.

Артилерію ворог застосовує по передній лінії. Веде вогонь під коригуванням по позиціях Сил оборони України. Коли ж намагається просуватися, то все супроводжується великою кількістю FPV-дронів зі скидами.

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Якщо ж говорити про важку бронетехніку, то підготовка до її використання стає помітною за 5 – 10 кілометрів. Щойно з'являться ворожа ціль, по ній відпрацьовує українська артилерія, засоби БпЛА чи інша техніка. Триває війна вогневої потужності, де важлива навіть не кількість зброї, а якість застосування.

Ворог змушений не стільки маскувати свої гармати, скільки відтягувати їх на кілька кілометрів до себе в тил, ставити у бліндажі та з них вести вогонь, концентруючи його по одному району цілей. Це говорить про вдалу роботу розвідників та операторів БпЛА, співпрацю вогневих засобів та ударних безпілотників,

– констатував Володимир Назаренко.