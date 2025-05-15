Росія вже почала літній наступ, – ОТУ "Харків"
- Росія розпочала літній наступ на українські території, незважаючи на заяви про готовність до мирних переговорів.
- Речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин зазначив, що російські заяви про переговори є маніпуляцією, а ситуація на фронті не змінилася.
- Шамшин підкреслив, що не варто сподіватися на перемир'я найближчим часом, оскільки росіяни продовжують посилювати штурмові дії.
Попри заяви щодо "готовності" до мирних переговорів, Росія продовжує наступати на українські землі та атакувати позиції Сил оборони. Українські військові кажуть, що зараз не варто вірити в ілюзії.
А також зазначають, що літній ворожий наступ вже почався. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника ОТУ "Харків" Павла Шамшина в ефірі телемарафону.
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Яка ситуація на фронті
За словами Шамшина, росіяни накопичують свої сили й літня наступальна кампанія фактично вже почалася. Військовий також відповів на питання, чи змінилася якось ситуація на фронті у зв'язку з розмовами про 30-денне перемир'я та переговори у Стамбулі.
Я б не став занурюватися в те, що говорять на тій стороні. Коли ми маємо справу з росіянами, треба розуміти кілька речей. Росіяни в публічному просторі завжди брешуть. Якщо не брешуть – то маніпулюють. Якщо не маніпулюють – то збираються брехати. Ми маємо сприймати всі їхні заяви саме так,
– пояснює речник ОТУ "Харків".
Він додає, що розмови щодо участі в переговорах лише імітують готовність росіян до них. А також зазначає, що делегація, яку Москва відправила до Стамбулу – це "ноунейми" і ставитися серйозно до цього не варто.
Шамшин вважає, що краще не розраховувати на перемир'я найближчим часом і наголошує на тому, що під час "великоднього перемир'я" чи перемир'я на так званий "день перемоги" не було затишшя, а навпаки спостерігалося посилення штурмових дій.
За словами військового, така ситуація є і зараз, тому не варто мати ілюзій щодо миру з росіянами.
До слова, раніше в Інституті вивчення війни повідомили, що Росія хоче використати нову тактику наступу влітку та восени. Зокрема, там прагнуть інтегрувати використання мотоциклів у наступальні операції.