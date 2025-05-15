Росія вже почала літній наступ, – ОТУ "Харків"

Попри заяви щодо "готовності" до мирних переговорів, Росія продовжує наступати на українські землі та атакувати позиції Сил оборони. Українські військові кажуть, що зараз не варто вірити в ілюзії.

А також зазначають, що літній ворожий наступ вже почався. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника ОТУ "Харків" Павла Шамшина в ефірі телемарафону.

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Яка ситуація на фронті

За словами Шамшина, росіяни накопичують свої сили й літня наступальна кампанія фактично вже почалася. Військовий також відповів на питання, чи змінилася якось ситуація на фронті у зв'язку з розмовами про 30-денне перемир'я та переговори у Стамбулі.

Я б не став занурюватися в те, що говорять на тій стороні. Коли ми маємо справу з росіянами, треба розуміти кілька речей. Росіяни в публічному просторі завжди брешуть. Якщо не брешуть – то маніпулюють. Якщо не маніпулюють – то збираються брехати. Ми маємо сприймати всі їхні заяви саме так,

– пояснює речник ОТУ "Харків".

Він додає, що розмови щодо участі в переговорах лише імітують готовність росіян до них. А також зазначає, що делегація, яку Москва відправила до Стамбулу – це "ноунейми" і ставитися серйозно до цього не варто.

Шамшин вважає, що краще не розраховувати на перемир'я найближчим часом і наголошує на тому, що під час "великоднього перемир'я" чи перемир'я на так званий "день перемоги" не було затишшя, а навпаки спостерігалося посилення штурмових дій.

За словами військового, така ситуація є і зараз, тому не варто мати ілюзій щодо миру з росіянами.

До слова, раніше в Інституті вивчення війни повідомили, що Росія хоче використати нову тактику наступу влітку та восени. Зокрема, там прагнуть інтегрувати використання мотоциклів у наступальні операції.