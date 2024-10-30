У цьому стратегія виграшу України: що справді може змінити хід війни

Безпілотники продовжують атакувати російські об'єкти. Днями дрони прилетіли на спиртзаводи у Воронезькій області, що має вплинути на роботу ворожої авіації, зменшити її спроможність.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко в етері 24 Каналу висловив думку, що величезна територія Росії з одного боку є її перевагою, а з іншого – значною проблемою.

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ЗСУ спроможні знищувати військові об'єкти самотужки

Яковенко наголосив, що Росія сьогодні не має змоги захистити себе повністю засобами ППО.

Можливо, як раз у цьому стратегія виграшу України. Росія не здатна прикрити себе, а перенесення війни на її територію – дуже вдалий хід з боку України,

– озвучив російський опозиційний журналіст.

Рано чи пізно, за його переконанням, український генштаб перейде до такої тактики, коли не буде запитувати Захід по яких об'єктах і на яку глибину російської території завдавати ударів.

В Україні й зараз є зброя, яка здатна знищувати російські військові об'єкти й вона це довела. Я думаю, що перспектива певного перелому війни ймовірна саме в цьому напрямку,

– зазначив Яковенко.

Нагадаємо, в ніч на 28 жовтня у Воронезькій області БпЛА атакували спиртовий завод у населених пунктах Красне й Анна. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що такі заводи в Росії використовуються не лише для виготовлення спирту, а й палива для потреб російського війська.

А в ніч на 27 жовтня регіони Росії потрапили під масовану атаку дронів, зокрема Тамбовський, Бєлгородський, Брянський, Липецький, Орловський, Курський, Воронезький. В Тамбовській області за інформацією жителів села Новомикільське виникла пожежа на диспетчерській станції "Транснефть-Дружба", поряд розташований Мічурінський НПЗ.