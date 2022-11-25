Російські окупанти масово "українізувалися" на меморіальних табличках Кавказу

В Росії є величезна кількість топонімів з українськими назвами, бо колись їх заснували вихідці з України. У нас всякі "чапаєвкі" та "первомайські". У них – селища Києвськіє, Черкаськіє, Полтавскоє тощо.

Село манкуртів

Є біля Моздоку (Північна Осетія) сільське поселення Київське – на початку 20-го сторіччя туди переїжджали вихідці з України. Мегаполісу чи якогось Нью-Києва не вийшло, просто село на околицях Моздока. Населення – всього лише 1500 людей.

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Через "українське" походження селища там мало представників кавказьких народів, але це вже зрусифіковане населення – за переписом понад 80% вважають себе росіянами, десь тільки 20 людей вважають себе українцями. Типова ситуація для Росії.

І от туди 2 березня 2022 року прийшла "біда", точніше вантаж-200 з України. Місцеві запланували зробити монумент, але поки думали, то втрати по району зросли ще більше. Вирішили зробити цілий сквер-монумент. Прізвище головного героя – Коваленко. На відкритті виступала його вчителька – відповідно теж Коваленко (як несподівано!)

Старший сержант Коваленко служив у 503-му мотострілецькому полку. Це цікава військова частина, бо вона довго існувала за часів СРСР, воювала у Чечні та Грузії, але у 2009 році полк розформували. А от у 2021 році знову відродили – наче знали, що буде війна.

Меморіальні таблички у Північній Осетії рясніють прізвищами ліквідованих окупантів / Фото з фейсбуку Антона Павлушка

У Росії поволі збільшується кількість надгробних плит з іменами вбитих загарбників / Фото з фейсбуку Антона Павлушка

Посмертна перекличка

Коваленко помер не один, а разом із іншими своїми з 503-го він побратимами. Вони потрапили під обстріл і для втрат того дня зробили окрему дошку на шість прізвищ.

І щоб двічі не вставати зробили стелу втрат Моздокського району (це десь 80 тисяч населення) – там ще 28 прізвищ. Серед них – Красюк, Суліменко, Гордієнко, Горкавенко і навіть є свій Зеленський. Отакий "українізований" район посеред Кавказу.

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Бідкаються, що треба ще зробити дошку з прізвищами всіх втрат Північної Осетії. Розчарую їх, таких великих мармурних плит не буває. Далі тітка з сільради почала зачитувати прізвища знищенних з Осетії – ну там без дат і збірна солянка.

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Журналісти поговорили з якоюсь вдовою, чоловік якої був знищений в Україні 24 квітня 2022 року (мабуть, Годжиєв). Каже, він в армії з 2002 року. В 2014-му вже був в Україні, отримав поранення, був контужений. Далі була Сирія і ось знову Україна – вони навіть не приховують, що воювали своєю армією з 2014 року.