Як Кремль, прикриваючись "боротьбою з фашизмом", сам давно став його наступником

Сьогодні Росія сама дедалі більше нагадує фашистський режим, з яким вона так гучно "воює". Усі ключові ознаки фашистського режиму стали частиною державної політики Кремля.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Центру національного спротиву.

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Геббельсівщина на стероїдах

Нинішня Росія – не про "перемогу" над фашизмом, а його реванш у новому амплуа.

Путін будує свою "вєлікую Расію" на кістках, депортаціях, концтаборах, пропаганді та культі смерті. Він не просто іде за Гітлером – він намагається його перевершити. І знаєте що? Місцями він це вже зробив,

– зазначає ведуча у відео.

Пропагандистська машина Росії досягла рівня, який перевершує гітлерівську. Брехня стала державною політикою, а кожне телешоу – інструментом ідеологічної обробки. Щоденні істерики на росТБ про "нацистів у Києві" й "вєлікую пабєду" у Другій світовій війні, георгіївські стрічки на вулицях, портрети Сталіна, марші дітей в одностроях – це відображення Росії сьогодення.

"Кремль більше не ховається. Він сам призначив себе "антифашистом", щоб легалізувати власний фашизм. Бо, як казав Черчіль, "фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами". І майбутнє настало. Воно пахне димом з палаючих українських міст і звучить "катюшею" з колонок у фейкових "ДНР" і "ЛНР". З фільтраційними таборами, депортаціями, знищенням міст, маршем колони смерті через Бучу, Маріуполь, Херсон, Куп’янськ", – наголошується у відео.

"Волонтерство" на тимчасово окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях України спостерігається феномен, який за визначенням не можна називати волонтерством. Йдеться про так званих "волонтерів побєди" – людей, яких примусово залучають до участі в кремлівських пропагандистських заходах.

Замість того, щоб проводити час за навчанням чи іншими звичними справами, школярі та студенти стають частиною пропагандистської машини Кремля. Вчителі прямо в класах оголошують: "Іванов, Пєтрова, завтра йдете не на уроки – ви тепер волонтери". Вибору немає, адже опір загрожує вигнанням зі школи чи втратою стипендії та роботи.

Але насправді ці "волонтери" виконують роль не лише в пропагандистських заходах, таких як святкування 9 травня. Їхній головний обов'язок – це підготовка до осіннього фарсу, що от-от розпочнеться. У вересні в Росії планують провести псевдовибори, де ці "волонтери" будуть виконувати роль наглядачів, фіксуючи явку та малюючи фальшиві результати.

Росіяни готують старшокласників до ролі наглядачів. Не освітян, не майбутніх лідерів, а обслуги для диктатури,

– зазначають у відео.

Таким чином, "волонтери побєди" – жертви системи, яку використовує Кремль для поширення своєї пропаганди. В такий спосіб окупанти намагаються стерти наше майбутнє.

"Уроки мужества" і "портали побєди"

Так звані "портали пабєди" – це не просто заняття, на яких мають вчити історії. На таких уроках школярі змушені виконувати ролі "героїв 41-го", маршувати, слухати голос за кадром про "вєлікую Расію" і героїзм "наших дєдів".

Це не освітній процес, а процес формування біороботів, готових віддати своє життя за "родіну", яку вони не обирали.

Не менш дивакуватими виглядають "урокі мужества" на які приходять "ветерани" років 40 з медалями "за штурм Лимана" і розповідають дітям, як "звєрскіє українци" обстрілювали "рускій мір".

І якщо на території Росії всі ці "уроки" ще можна побачити як частину державної ідеології, то на тимчасово окупованих територіях України ці методи стали частиною тотального контролю. Якщо відмовишся від участі в таких заходах – отримаєш проблеми в школі, чи у ВНЗ.

"Все це – не "виховання пам’яті". Це масова підготовка до нової війни. Історія тут не про 1945 рік. Історія – про майбутній 2025, 2026, і далі по лінії фронту. Бо вони готують не школярів. Вони готують солдатів. Для чергової м’ясорубки. Для ще однієї "спецоперації", – зазначають у ЦНС.

Як Кремль знущається з історії "Диктантом Побєди"

На тимчасово окупованих територіях України з'явилася нова масова кампанія, яку кремлівська пропаганда влаштувала під виглядом “Диктанту Побєди”. Це офіційна державна акція, в яку залучаються люди різного віку – від дітей до дорослих, незалежно від їхнього рівня освіти чи знань.

Учасникам, починаючи з п’ятирічних дітей, пропонується написати тексти, що прославляють радянські часи та "перемогу" Росії у Другій світовій війні.

Такі акції не мають на меті збереження пам’яті про минуле, а виступають як інструмент масової маніпуляції. Це примусове переписування історії, яке має служити виправданню геноциду і насильства, яке здійснює Росія в Україні.

Як Путін намагається приватизувати перемогу над фашизмом

Глава Кремля Владімір Путін продовжує маніпулювати історією, намагаючись "приватизувати" перемогу над фашизмом, яку він подавляє і перекручує відповідно до своїх політичних амбіцій. Зокрема він намагається стерти з історії вклад інших націй, таких як Україна, США, Великобританія та Франція, у боротьбі проти нацизму.

8 мільйонів українців загинуло у другій світовій війні. Це кожен п’ятий загиблий на цій війні українець. У лавах красно армії воювало понад 7 мільйонів українців. Понад 2500 – Герої радянського союзу. І тепер хтось із Москви каже, що Україна ні до чого? Це не просто плювок. Це розправа над пам’яттю,

– наголошує ведуча у відео.

Так саме Путін намагається применшити вклад США, Британії та Франції. А також вплив ленд-лізу, відкриття другого фронту та висадку у Нормандії. Сьогодні Кремль намагається це подати як "допоміжну операцію".

І саме на цьому цинізмі Кремль будує свою сучасну політику. Пам'ять про загиблих у війні намагаються не вшанувати, а використовувати як інструмент для нових війн.

"Сьогоднішня Росія не переможниця фашизму, вона його реінкарнація. З новими методичками, новими дитячими маршами, новими "диктантами", "порталами", "волонтерами". Це нова версія старого зла, яке знову стукає у двері Європи. Світ має нарешті подивитися правді в очі: Кремль не святкує перемогу над фашизмом. Кремль святкує своє право бути фашизмом. Зі своїм лідером, що зневажає життя. Зі своєю пропагандою, що переплюнула Геббельса", – резюмували в ЦНС.