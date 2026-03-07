Перспективи росіян невтішні: військовий експерт перелічив причини успіхів ЗСУ останнім часом

Британська розвідка вказує на те, що ЗСУ вдається інтенсивніше вибивати російський окупантів. Вперше за півтора роки українські війська проводять активні наступальні дії, деокуповують захоплені ворогом території на одному зі стратегічно важливих напрямків – Олександрівському.

Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, уточнивши, що мовиться про стик Запорізької та Дніпропетровської областей.

Які 3 основні проблеми відчуває ворожа армія?

Сьогодні, зі слів військового експерта, на фронті важливою точкою є Гуляйполе (Запорізька область). Противник там суттєво тисне на українську оборону, застосовував метод утворення умовних кліщів. Одну з їх частин нині ЗСУ відбивають, звільняючи територію від окупантів, відкидаючи ворога з Дніпропетровщини. Він пояснив, що є декілька факторів, чому так сталося.

Перший полягає у тому, що ворог здійснював доволі важкі наступальні бої, починаючи з травня. Тобто майже рік. Протягом цього періоду він зазнав значних втрат. Сторона, яка наступає, має більші втрати, ніж та, яка обороняється,

– підкреслив Нарожний.

Ворог зараз не може шляхом мобілізації перекрити повністю свої втрати, тому залучає живу силу з резервів.

Останнім часом збільшилось використання з боку українського війська FPV-дронів, а також зросла кількість знищених ним російських розвідувальних БпЛА. Є випадки, коли СОУ знищують більше ворожих безпілотників, ніж живої сили противника.

"Бувають дні, коли ми знищуємо до тисячі дронів. Таким чином вибиваємо "очі" ворога (розвіддрони), тоді він не знає як атакувати. До того ж йому вимкнули Starlink. Це теж дуже важливий фактор, який впливає на ситуацію на лінії боєзіткнення", – наголосив Нарожний.

Як зауважив військовий експерт, це означає, що у російських бійців або немає зв'язку взагалі, або він суттєво обмежений. Як наслідок – вони не можуть передавати широкосмугову інформацію, зокрема відео з розвіддронів, яких з кожним новим днем в них стає менше.

Ми зараз наступаємо тільки на одному напрямку – Олександрівському. Ця ситуація найближчим часом не зміниться, цей тренд вже склався,

– впевнений Нарожний.

Підсумовуючи, військовий експерт зазначив, що Сили оборони збивають ворожі розвідувальні дрони своїми БпЛА-винищувачами. Зв'язок, за його переконанням, у російських окупантів через блокування терміналів Starlink не відновиться, а щоб набрати велику кількість особового складу – доведеться в Росії оголошувати мобілізацію, що теж навряд чи буде зроблено.

