Що означає мовчання російських спортсменів

Новий гість програми подкаст "Вінілосховище" – чотириразовий чемпіон світу, чемпіон Європи з таїландського боксу, двічі переможець Всесвітніх ігор, полтавець Олег Приймачов.

Далі – пряма мова про спортивні досягнення полтавця і зокрема про друге золото на Всесвітніх іграх, здобуте 17 липня 2022 року.

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Є перше місце, а є інші

Права на поразку не було. Бо є перше місце, є статус чемпіона, а є всі інші.

Але якщо говорити про початок повномасштабної війни, мотивація тоді була близька до нуля.

Війна в Україні і спорт

На війні мене, як бойову одиницю, може замінити багато хто, а поїхати й представити країну на Всесвітніх іграх, куди треба було ще вибороти ліцензію, – це право, яке я завоював, здобувши перемогу на попередньому Чемпіонаті світу.

Те, що росіяни мовчать, не виражають свою громадянську позицію, значить, що вони згодні з тим, що відбувається в їхній країні, і, відповідно, в нашій.

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Як замотивуватися на перемогу

Кожні змагання, кожен бій я сприймаю як найважливіший бій у своєму житті.

Спорт – важливий елемент, зокрема – дисципліни та виховання дитини. Передусім батьки повинні формувати у своїх дітях цю корисну звичку.

Кожна людина, яка поважає себе, повинна вміти переступати через "я не хочу" та "я не можу". Спорт навчає цього найкраще.

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