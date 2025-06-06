Це стратегічна ціль росіян на 2025 рік, – військовий сказав, де найважча ситуація на фронті

Ворог продовжує наступальні дії на всіх відтинках фронту. Російська армія намагається вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Про це в етері 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, наголосивши, що там зараз спостерігається найбільший тиск і зосередження сил противника.

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Яку тактику використовують російські загарбники

Нині, зі слів офіцера ЗСУ, найважча ситуація на Донбасі. Ворог почав застосовувати тактику обходу великих міст з різних боків, аби вберегти свої ресурси.

Його захоплення – це стратегічна ціль росіян на 2025 рік. Ворог активно намагається обійти Покровськ з півночі та півдня, взявши місто в напівколо,

– озвучив Ткачук.

Він пояснив, що після Бахмутської операції росіяни зрозуміли, що фронтові атаки не надто ефективні, витрачається занадто багато сил та засобів. Тоді вони за новою тактикою взяли Авдіївку і практикують це з іншими великими містами.

"У випадку з Покровськом ми бачимо абсолютно таку ж тактику, ворог намагається обійти місто з обох боків, з півночі він виходить на адмінкордон до Дніпропетровської області. Я цю тему розганяти не люблю, бо вже пів року він перебуває недалеко від неї, тож це ціль, яку росіяни давно прагнуть досягти", – зазначив Ткачук.

Ворог прагне розтягнути лінію фронту

Щодо Сумської області, російська армія намагається завдати суттєвих проблем на лінії бойового зіткнення для того, щоб українські сили не могли її зафіксувати. Однак, зі слів офіцера ЗСУ, є інші фактори, які можна розглянути позитивно: російське угруповання військ (25 тисяч осіб) розбилось на тактичні напрямки – найменші, ситуативні відтинки.

"Росіяни зараз намагатимуться розтягнути лінію боєзіткнення на Сумщині вздовж державного кордону України", – зауважив Ткачук.

Донат на СОУ – можливість виграти спорткар

Наразі проводиться збір на потреби Сил оборони України, який поєднаний з розіграшем. Український центр безпеки та співпраці підтримав розіграш ГО "Робимо". Зібрані кошти будуть направлені на придбання морського дрона Magura, FPV-дронів, засобів РЕБ та техніки для СОУ.

Ціль – 10 мільйонів гривень. Відсканувавши вказаний QR-код, можна долучитися до збору. Донат в розмірі 300 гривень дає шанс виграти італійський спорткар, в розмірі 600 гривень – два.

Вже два роки ми намагаємося збирати кошти, розігруючи автомобілі. Ця практика стала доволі ефективною. За минулий рік зібрали понад 60 мільйонів гривень на СОУ. Зараз ми розігруємо спортивну автівку Maserati всього за донат у 300 гривень,

– розповів Ткачук.