Відмова Путіна від зустрічі загрожує затяжною війною, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що у разі відмови Росії від тристоронньої зустрічі війна може набути тривалого характеру. За його словами, ключову роль у розвитку подій відіграватимуть США та рівень залученості Європи.

В інтерв'ю Sky News президент розповів, що під час розмови з Дональдом Трампом запропонував провести тристоронню зустріч на рівні лідерів.

Що сказав Зеленський про можливе продовження війни?

За словами Зеленського, якщо Володимир Путін погодиться на зустріч лідерів, з'явиться можливість упродовж найближчих місяців спробувати завершити війну.

Якщо російський диктатор Путін буде готовий до тристоронньої зустрічі, у нас з'явиться шанс у ці пів року, у ці кілька місяців зустрітися і спробувати закінчити війну,

– зазначив глава держави.

Президент попередив, що відмова Кремля від переговорів означатиме "довгу війну". Ситуація може ускладнитися ближче до виборів у США, коли американська адміністрація буде більше зосереджена на внутрішній політиці.

У разі зменшення активності Вашингтона, за словами Зеленського, лідерство у переговорному процесі може спробувати перебрати на себе Європа, однак наразі її участь не є повною. Якщо ж дипломатичні зусилля не дадуть результату, бойові дії можуть затягнутися на невизначений час.

Як просуваються мирні переговори про завершення війни в Україні?