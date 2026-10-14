Зеленський відповів, чи може Україна перемогти без підтримки США

Україна за будь-яких умов збереже свій суверенітет і продовжить боротьбу навіть без військової підтримки США. Зеленський наголосив, що держава в жодному разі не поступиться своєю незалежністю.

Про це глава держави розповів під час інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану.

Що сказав Зеленський про війну без допомоги "партнерів"?

Морган поцікавився, чи здатна Україна здобути перемогу без підтримки Сполучених Штатів на своєму боці.

У відповідь Зеленський заявив про непохитність намірів захищати державу за будь-якого розвитку подій.

Ми в жодному разі не втратимо нашу незалежність,

– підкреслив він.

Тоді Зеленський висловив жаль через втрату сильного "партнера", зауваживши, що це відбувається не з вини України.

Ми не можемо бути слабкими, інакше ми не виживемо,

– наголосив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до будь-якого формату припинення вогню, та закликав Дональда Трампа не ставати на неправильний бік історії. В інтерв'ю Пірсу Моргану він розкритикував позицію радників американського президента та наголосив на необхідності відвертого діалогу зі США щодо проблем із роботою Starlink і обміном розвідувальними даними.

Зеленський підкреслив, що Україна розраховує на партнерство зі Сполученими Штатами й прагне зберегти надійну співпрацю, попри непередбачувані рішення Вашингтона та масовані російські атаки.