"Путін програє цю війну": Зеленський заявив про провал Росії в Криму та великі проблеми у ворога

Володимир Зеленський заявив, що успішні операції України в Криму та на фронті створюють для Кремля серйозні проблеми. За його словами, Путін дедалі більше стикається з труднощами у поясненні ситуації всередині Росії через відсутність реальних військових досягнень.

Тому Москва компенсує це агресивною риторикою та масованими ударами по цивільних. Про це президент України сказав, спілкуючись із журналістами на місці ворожої атаки в Дарницькому районі столиці 2 липня.

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Яку заяву зробив Зеленський?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія дедалі більше відчуває наслідки війни, зокрема через втрати на фронті та успішні українські операції в тимчасово окупованому Криму.

За його словами, саме ці фактори ускладнюють російському керівництву можливість пояснювати ситуацію власному суспільству та союзникам.

Путін програє цю війну, ось що відбувається. Він чітко розуміє, що може залякувати людей і просто знищувати цивільне населення ударами ракет. У Росії наразі значні проблеми з логістикою, боєприпасами, нафтою, бензином і дизпальним,

– наголосив Зеленський.

Окремо Зеленський звернув увагу на вплив українських операцій у Криму та стримування російських військ на фронті, які, за його словами, створюють додатковий тиск на Кремль і його військову систему.

"Усі його розповіді про те, що він знає Крим, любить його, що він йому потрібен, – це брехня. Як і схід нашої держави, він знає його лише з доповідей своїх офіцері", – сказав президент.

Він також наголосив, що Путін прагне показати "перемогу" для внутрішньої аудиторії, однак її відсутність змушує Росію робити ставку на залякування України та цивільного населення.

Йому треба продати своєму суспільству велику перемогу. Перемоги немає. Перемоги не буде,

– підсумував Зеленський.

Варто зауважити, що навіть Путін вперше визнав, що українські далекобійні удари безпілотниками створюють серйозні проблеми всередині Росії, зокрема спричиняють дефіцит пального.

За словами аналітиків, це є нетиповим для російського керівництва, яке раніше публічно заперечувало наявність подібних труднощів.

В інтервʼю 24 Каналу колишній командир військ хімічного, біологічного та радіологічного захисту Великої Британії та НАТО, полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон наголошує, що ситуація з ударами по російській інфраструктурі стає дедалі відчутнішою та впливає на стабільність у регіонах. Зокрема, йдеться про складнощі із захистом великих міст і нафтопереробних об’єктів від масованих атак українських дронів.

Експерт відзначає зростання внутрішнього невдоволення в російському інформаційному просторі. Він порівнює поточну ситуацію з кризою, що виникала під час заколоту Євгена Пригожина у 2023 році. Водночас вразливість російської влади може бути навіть вищою, ніж у попередні періоди нестабільності.