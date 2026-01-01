Ворог тероризує Донеччину, українці просунулися на Запоріжжі: звіт і карти ISW

Російська армія за минулу добу здійснила наступи на різних ділянках фронту та мала просування на ключових точках. Українські сили давали відсіч ворогу й також повернули під свій контроль частину території.

Про це пише 24 Канал з посиланням на звіт ISW.

Де були просування на фронті 31 грудня?

У Сумській області ворог атакував позиції біля Костянтинівки, Кіндратівки, Олексіївки та Андріївки, а також поблизу Юнаківки, Яблунівки та Варачиного.

На Харківщині російська армія продовжила наступи біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Стариці та Лимана, а також просувалися в напрямку Ізбицького. Поблизу Лимана та Вільчі, ймовірно, відбулися контратаки Сил оборони.

Ворожі атаки також відбулися на Куп'янському напрямку поблизу Дегтярного, Амбарного, Довгенького, Дворічанського та Обухівки. Росіяни атакували на схід від Куп'янська поблизу Піщаного, натомість українські війська контратакували біля самого Куп'янська.

Ворог вів наступ поблизу Богуславки, Шиківки, а також у напрямку Дружелюбівки та Новосергіївки.

На Лиманському напрямку противник атакував наших військових біля Дробишева, Новоселівки, Корового Яру, Олександрівки, Соснового, Ставок, Зарічного та Ямполя.

У районі Сіверська вороги наступали поблизу Озерного, Дронівки, Платонівки, Серебрянки та Різниківки.

Українські війська нещодавно просунулися або утримували позиції в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Водночас росіяни мали успіхи біля самої Костянтинівки, Маркового, Міньківки, Олександро-Шултиного, Іванопілля, Клебан-Бика, Плещіївки, Щербинівки, Степанівки, Русиного Яру, Торського, Новопавлівки та Софіївки. Також ворожі атаки відбулися біля Нового Шахового.

Обидві сторони за останню добу мали успіхи біля Покровська. Окупанти атакували біля Гришиного, Родинського, Білицького, Сухецького, Красного Лиману, Мирнограда, Рівного, Котлиного, Удачного та Молодецького.

Росіяни просуваються на кількох напрямках / Карти ISW

Ворог намагався просунутися на Новопавлівському напрямку поблизу Філії та Ялти, але не мав там успіху.

Росіяни не контролюють Гуляйполе. Однак війська ворога просунулися біля Тернуватого, Данилівки, Варварівки, Добропілля, Солодкого, Рибного, Привілля, Злагоди, Дорожнянки, Залізничного та Староукраїнки.

Сили оборони нещодавно просунулися в межах Степногірська на Оріхівському напрямку. Російські війська там перебувають, але за останню добу успіху не мали. Ворожі атаки відбулися поблизу Білогір'я, Приморського, Павлівки та Новояковлівки.

Окупанти намагалися наступати в Херсонській області в напрямку Антонівського мосту, але не просунулися вперед.

Можна підсумувати, що українські війська нещодавно просунулися на захід Запорізької області. Ворог мав успіхи поблизу Покровська.

