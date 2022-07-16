Яку спільну мету перемоги у війні мають Україна і московія

Одна із особливостей великої війни Україна – московія є неспівмірність цілей і здатності сторін мобілізувати під відповідні цілі ресурси.

Одна війна – дві різних цілі

Цілі сторін тяжіють до максималізму – із різних причин, звичайно. Для злочинного режиму путіна велика війна проти України – що відверта авантюра, це питання політичного і фізичного виживання на фоні нездатності досягнути оригінальних цілей.

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Для України і нації – це теж питання фізичного виживання поряд із пришибленим сусідом. Плюс чим більше втрат і руйнувань із нашого боку, то все більше людям буде важко говорити про будь-який гіпотетичний компроміс.

Але під ці максималістські цілі жодна зі сторін не може мобілізувати достатні ресурси, щоб перемогти іншу в каскаді операцій швидше, ніж будуть відновлюватися ресурси на продовження війни. Причин багато – починаючи від деіндустріалізації в обидвох країнах.

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Боротьба на виснаження

Результати такої нездатності ми бачимо за динамікою на фронті. Позиційне протистояння на півдні. Фронтальний дуже повільний наступ ворога на сході із більше витисканням, а не оточенням / знищенням наших сил.

Рано чи пізно сторони змушені будуть враховувати оцю невідповідність між цілями і ресурсами на їх реалізацію. Це не виключає боротьбу за відносне посилення переговорної позиції шляхом локальних наступів чи контрнаступів. Як і того, що обидві сторони будуть оперувати на основі уявлення, що треба іще трошки почекати – і час буде остаточно працювати проти ворога.

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