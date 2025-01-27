Період спокійного життя минає: як у Європі готуються до можливих загроз від Росії

Повномасштабна війна Росії проти України змушує Європу посилювати власну оборону. Там усвідомлюють, що Путін може почати війну із Заходом.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зауваживши, що в Європі все більше усвідомлюють, що загроза війни з Росією цілком реальна. До прикладу, вже неодноразово відбувалися різні диверсії з російським слідом та інші інциденти.

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Європа вже готується

За словами Маломужа, період спокійного життя в Європі минає. Там оцінюють різні можливі загрози з боку Росії. Йдеться про можливі диверсії на об'єктах інфраструктури, в державних установах, на кордоні, на воді. Розглядають і військові сценарії.

Головне – це саме військова загроза. Сьогодні майже всі країни ЄС переглядають концепції щодо оборони, колективної безпеки НАТО. Лунали ідеї сформувати єдині збройні сили та збільшення видатків на оборону. Тим паче що цього вимагає Трамп,

– зауважив Маломуж.

В цьому контексті Європа не може обійтися без подальшої військової та фінансової підтримки України. Там усвідомлюють, що краще запобігти можливій війні за допомогою нашої держави. Адже саме Сили оборони України зараз суттєво виснажують російську армію та економіку.

Є два стратегічних напрямки у Європи. Це – підтримка України для подолання російської агресії. А також – підготовка Європи до можливих агресивних дій з боку Росії. Системних змін ще немає щодо посилення оборони Європи, але рух вперед вже є,

– наголосив Маломуж.

Додамо, видання NBC News повідомило, що Європа готується до "найекстремальнішого" військового сценарію. Там усвідомлюють загрози з боку Росії. І розуміють, що Трамп може недостатньо підтримувати Європу в разі війни.