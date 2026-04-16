Посилюють західний кордон: чи справді Кремль готується до війни з Європою

Росія вже тривалий час готується до можливої агресії проти Європи. Говорити про конкретну дату поки складно, але підготовка до чогось масштабного дійсно триває.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, що Росія вже щонайменше кілька років розбудовує військову інфраструктуру поблизу кордону з тою ж Фінляндією. Офіційно це роблять для посилення кордону. Але ж все це може бути використане у боях.

Як Росія розбудовує свою військову інфраструктуру?

За словами Жмайла, свого часу схожі речі відбувалися і напередодні повномасштабної війни проти України. Росія розбудовувала свою військову інфраструктуру, а одним з "кричущих" факторів було розгортання мережі польових шпиталів.

Зараз Росія розбудовує прикордонні дороги, прокладає нові маршрути для ефективної логістики на кордонах з іншими країнами. Також йде переформатування у військових округах, 80% особового складу яких зараз перебувають на війні в Україні. Так, місця базування бригад розширюють до дивізій.

Також тривають роботи щодо зв'язування московського військового округу з територією Білорусі. Є низка інфраструктурних об'єктів, з якими у них є проблеми через недофінансування. Однозначно, що вони готуються,

– розповів Жмайло.

Свого часу була різна інформація щодо того, коли Росія може напасти на країни Європи. Лунали дані як про 2029 рік, так і про 2027-ий. Зараз ніхто точно цього не скаже, але зрозуміло, що Кремль не відкидає таку можливість.

Зверніть увагу! Нещодавно російська Держдума у першому читанні підтримала законопроєкт, який дозволяє Кремлю відправляти війська до інших країн під приводом "захисту прав громадян Росії".

Що говорять в Європі про загрозу від Росії?