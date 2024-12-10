Як змінювалася громадянська війна у Сирії впродовж 2011 – 2024 років

Ще у 2011 році люди у Сирії виступили з протестом владі, аби отримати більше політичної свободи та повалення самодержавства. Однак диктаторський режим Башара Асада, якого так підтримував Путін, намагався придушити повстання за допомогою сили.

І ось нещодавно повстанці змогли спричинити крах режиму сирійського диктатора. Іракське агентство Tabnak опублікувало таймлапс громадянської війни у Сирії з 2011 до 2024 років, передає 24 Канал.

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Як тривала громадянська війна у Сирії

Протягом війни у країні уряд залучав танки та снайперів, в областях, у яких було особливо неспокійно, людям перекривали електроенергію та воду. Також у місцевих забирали харчові продукти. Влітку 2011 року опозиція та перебіжчики сформували Вільну сирійську армію.

Тоді й розпочалася повстанська кампанія проти режиму Асада. Пізніше конфлікт набув більшого масштабу, охопивши всю територію. Вже у грудня 2024 році режим Башара Асада впав, втік до Москви, а опозиційні сили захопили сирійську столицю – Дамаск.

Як змінювався контроль над територіями у Сирії: дивіться відео

На таймлапсі Tabnak зображено контроль над територією у Сирії протягом 2011 – 2024:

червоним – сирійською національною армією;

зеленим – сирійськими повстанцями;

чорним – ІДІЛ;

жовтим – курдів.

До слова, ізраїльські війська зайняли стратегічні об’єкти в Сирії після захоплення Дамаска повстанцями. Ізраїль не перетинав кордон Сирії з 1974 року. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наголосив, що операція є тимчасовою.