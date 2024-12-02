Наступ повстанців у Сирії триває: в ISW розповіли, як режим Асада залучає союзників

Сирійська арабська армія (САА), що підконтрольна президенту Сирії Башарові Асаду, зосереджує свої зусилля на обороні міста Хама. Диктатор ще не намагався повторно надіслати підкріплення до Алеппо.

Це перша ефективна оборона, яку провладна САА застосувала проти сирійської опозиції з початку наступу 27 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Інституту вивчення війни (ISW) за 1 грудня.

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Сирійські повстанці продовжують наступ

Раніше сили опозиції почали просування на південь від Ідлібу до Хама. Міноборони Сирії стверджувало, що підрозділи САА вигнали бойовиків опозиції з міста Маардіс, приблизно за 10 кілометрів від міста Хама.

Також відомо, що союзні САА російські сили завдали кількох авіаударів по повстанцях в Алеппо і провінції Ідліб.

Натомість сили сирійської опозиції 1 грудня просунулися на південний схід від Алеппо до міста Ханасир. Вони взяли під контроль шосе Ханасир-Алеппо і захопили понад 150 солдатів сирійського режиму. Ймовірно, це є частиною зусиль із ізоляції Алеппо та блокування можливих поставок та підкріплень САА.

Сирійська національна армія (СНА), яку підтримує Туреччина, захопила Тель-Ріфат, що на північ від Алеппо, а також кілька інших міст і військових позицій, включно з військовим аеропортом Мена.

Як зазначають аналітики ISW, повстанці та СНА, імовірно певною мірою координують операції із захоплення території у сирійського режиму та Сирійських демократичних сил (СДС) задля ізоляції Алеппо.

Режим Асада залучає союзників

На тлі наступу опозиції керівництво сирійського режиму провело кілька дипломатичних зустрічей з регіональними чиновниками та іншими зацікавленими сторонами, вірогідно з метою координації дій з союзниками.

30 листопада президент Сирії перебував у Москві, але речник Кремля відмовився коментувати це питання.

30 листопада диктатор також розмовляв з прем'єр-міністром Іраку Мохаммедом Шиа Аль Судані.

1 грудня Асад зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі в Дамаску, щоб обговорити іранську підтримку режиму в Сирії.

Деякі союзники Асада вже почали допомагати режиму. Повідомляється, що підтримувані Іраном іракські ополченці активно діють на північному заході Сирії.



Актуальна мапа підконтрольних територій у Сирії / Карта Al Jazeera

Раніше 24 Канал писав, що Асад вперше прокоментував наступ повстанців на північному заході країни, а міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров у розмові з главою МЗС Ірану підтвердив "рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності" підконтрольної Асаду Сирії.

