Росія зазнала повного провалу в Сирії: у цьому зацікавлені одразу кілька країн

Події в Сирії виявилися болючим ударом для Росії. Багато держав зараз зацікавлені, аби країна-агресорка була ослаблена.

Про це 24 Каналу розповів американський політолог Раміз Юнус, зауваживши, що Росія вважає себе наступницею СРСР. А держава такого рівня завжди повинна мати власні можливості у тій чи іншій ділянці планети. І успішний наступ повстанців у Сирії – це суттєвий удар по іміджу Росії.

До теми "Просто не втручайтеся": сирійські повстанці узгодили свій наступ з Туреччиною, – Reuters

Багатьом вигідна слабка Росія

Як наголосив Юнус, свого часу Росія мала успіхи в Сирії. Якби не її втручання, то режим Башара Асада міг би впасти. Це мало свій пропагандистський ефект і під час повномасштабної війни проти України. З самого початку Захід боявся та очікував, що Росія зможе здійснити бліцкриг. Але український народ зламав плани Путіна.

Повномасштабна війна в Україні виснажує Росію. А втрата позицій в Сирії також б'є по іміджу країни-агресорки. Багатьом країнам вигідна ослаблена Росія.

Китай, Індія, Туреччина. Є й менші країни. Усі вони по повній програмі використовують ослаблення Росії. Але їм не вигідний її розпад. Зі слабкої Росії багато що можна отримати. А коли буде розпад, то важко спрогнозувати, яка там буде перспектива,

– сказав Юнус.

Успіхи повстанців в Сирії – це грамотна робота президента Туреччини Реджепа Ердогана. Ймовірно, все було узгоджено з майбутньою адміністрацією Трампа. Адже так події також посилюють позиції новообраного президента США.