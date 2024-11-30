У столиці Сирії лунає стрілянина: ЗМІ пишуть про спробу держперевороту

У Сирії продовжують точитися бої між прихильниками Башара Асада та опозиційними силами. Водночас з'явилися повідомлення про нібито повстання проти диктатора у лавах урядових військ.

У суботу, 30 листопада, війська Башара Асада оголосили про вихід з найбільшого міста Сирії – Алеппо – для підготовки до контрнаступу. Тепер відомо, що бої докотилися і до Дамаска. Відстань між містами становить 200 кілометрів, передає 24 Канал із посиланням на Osint-аналітиків.

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Що відомо про події у Дамаску

Увечері у соцмережах з'явилися повідомлення про стрілянину в Дамаску. Місцеві ЗМІ пишуть, що це може бути путч проти режиму Асада.

У Дамаску лунають постріли: дивіться відео

Користувач Babak Taghvaee, який спеціалізується на питаннях безпеки на Близькому сході, зазначає, що 4-а дивізія Сирійської республіканської гвардії розпочала спробу держперевороту.

Урядові війська могли повстати проти Асада: дивіться відео

Арабомовні телеграм-канали тим часом розповсюджують відео зі стріляниною поряд із генштабом сирійської армії в Дамаску. Вони стверджують, що офіцери сирійської армії повстали проти командування та намагаються захопити адміністративні будівлі у сирійській столиці.

Водночас сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), пов'язаний з опозицією, нічого не повідомляє про перестрілки у столиці. Державні інформагентства теж мовчать.

Також у соцмережах поширюються повідомлення, що сирійські повстанці увійшли до міста Хама – центру однойменної провінції на півдні країни. Телеканал "Аль-Джазіра" повідомив про заколот у 47-й бригаді 11-ї дивізії урядових військ у районі Хами.

Нагадаємо, що 27 листопада опозиційні сили у Сирії перейшли у наступ.