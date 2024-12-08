Ізраїль завдав потужних авіаударів по військових об'єктах у Сирії

Ізраїльська авіація здійснила серію авіаударів по авіабазі Меззе поблизу Дамаска. Цілями також стали кілька ключових об'єктів безпеки в сирійській столиці.

Ізраїль не хоче аби зброя потрапила до ворожих для нього груп. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Times of Israel.

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Що атакували ізраїльські ВПС у Сирії

Згідно з джерелами, ударам піддалися склади зброї, системи протиповітряної оборони та об'єкти військової промисловості. Серед них – дослідницький центр у районі Кафр-Суза, де, за інформацією регіональних джерел, раніше працювали іранські фахівці над створенням ракет.

Також Ізраїль вдарив по базі Меззе поблизу Дамаска, яка раніше використовувалася військовими режиму Башара Асада. На відео, опублікованих у соціальних мережах, зафіксовано інтенсивні вибухи та дим над базою.

Ізраїльські авіаудари спрямовані на знищення залишених військових об'єктів, які можуть потрапити до рук повстанців або угруповань, ворожих Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю уважно відстежує рух сучасної зброї в Сирії, щоб запобігти її передачі Хезболлі чи іншим проіранським силам, які можуть становити загрозу для безпеки регіону.

Відео ізраїльського удару по авіабазі Меззе поблизу Дамаска: дивіться відео

Ізраїль завдав авіаудару по базі Меззе у Сирії: дивіться відео