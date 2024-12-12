"Це плюс для України": журналіст-міжнародник розповів, що відбувається в Сирії

Сирійські повстанці захопили владу та скинули режим Басара Асада. Він втік до Росії, а країна переживає непростий період демілітаризації та формування нового правління.

Журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков розповів 24 Каналу, що в Дамаск прибула турецька делегація. А Ізраїль продовжує завдавати ударів по військових об'єктах на всій території Сирії.

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Що відбувається у Сирії

Ізраїль намагається знищити місця, де залишилася російська техніка. Війська ЦАХАЛ контролюють так звану "сіру зону" між Голлндськими висотами, які дехто вважає окупованими Ізраїлем, і сирійським кордоном. Людям Асада дали час на добровільну здачу зброї.

Більшість ізраїльського населення поки не розуміє, хто керуватиме Сирією. Усім відомо про настрої президента Туреччини Реджепа Ердогана щодо Ізраїлю, а також позицію Ірану, тому ізраїльтяни побоюються.

Вони не хочуть допустити, щоб в Сирії залишалася зброя. І це плюс для України, бо сирійці воювали переважно радянською зброєю, яку їй постачала Росія, і яка потім могла потрапити до України,

– розповів Олексій Бурлаков.

Також "прокидається" Іран. Він розуміє, що зараз Ізраїль закріплює свої позиції в Сирії й робить там буферну зону. Фактично ізраїльські війська займають "сіру зону", яка становить 20 – 25 кілометрів від Дамаску.

Чого чекати далі

Доля російських баз і військових, які їх обслуговували залишається невідомою. Втім точно відомо, що Ізраїль їх бомбардує. Наразі країна хоче забезпечити спокій на півночі Ізраїлю для того, щоб люди змогли повернутись туди жити, не боячись обстрілів з боку "Хезболли" або тих формувань, які візьмуть владу в Сирії.

Ніхто ще не знає, хто буде при владі, але місцеві військові експерти кажуть, що, скоріш за все, там почнеться нова громадянська війна, можливо, не такого масштабу, як у 2015 році, але щось схоже,

– додав журналіст-міжнародник.

Схід та південь оборони Ізраїлю зараз в повній бойовій готовності й очікують іранського удару. Ніхто не знає, як і коли він буде й чи взагалі це станеться, але населення, резервістів мобілізують, оборону укріплюють.

Також діють протурецькі формування. Вони не мають повної влади, бо Туреччина ще не встигла домовитися з повстанцями. Втім малоймовірно, що вони захочуть домовлятися з турками, адже навпаки хочуть позбутися цієї залежності.

Сирія як територія, виглядає доволі зручною, щоб розпочати нові бойові дії. Буде з'ясування стосунків принаймні між регіональними державами такими як Туреччина, Іран, Ізраїль. Не треба забувати й про "Хезболлу" і Сектор Гази,

– наголосив Олексій Бурлаков.

Як війна в Сирії позначиться на Україні

МЗС України сподівалося, що якщо ми налагодимо контакт з тимчасовою владою у Сирії, то, можливо, вона зможе поділитися з нами радянською або російською зброєю, яка у них залишалася.

Однак, це доволі небезпечно, тому Ізраїль превентивно знищує ті запаси, які залишилися, щоб їх ніхто не зміг використати. Адже якщо ми продовжимо чекати, кому віддадуть зброю, то можемо дочекатися дипломатичних дій Росії, чиї позиції в Сирії залишаються доволі сильними.

Росія може перетягнути повстанців на свій бік, але в Сирії насправді залишилося не так багато зброї, щоб посилити російське угруповання. Більшість російських екіпажів вже виїхали,

– підкреслив журналіст.

Він додав, що Ізраїль робить добре, знищуючи зброю, щоб вона навіть потенційно не дісталася Росії, адже не варто відкидати, що повстанці підтримають країну-агресорку.

Нагадаємо, сирійська опозиція після захоплення влади, спалила могилу батька Асада в його рідному місті. Там також була похована його дружина.

У Росії Асад перебуває під особистими гарантіями Владіміра Путіна. Росіяни прикривали борт диктатора, який вилетів зі столиці Дамаску, а далі зник з радарів.