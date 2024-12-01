Вдалішого моменту не знайти: які наслідки матиме війна в Сирії для Путіна

У Сирії опозиція почала наступ на позиції уряду Башара Асада, якого підтримує Росія. Армія країни-агресорки вже зазнала великих втрат, а війська Асада були змушені покинути Алеппо.

Російські бомбардувальники знову обстріляли Сирію, запустили авіабомби по містах, в які зайшли повстанці. Як розповів 24 Каналу політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, для Владіміра Путіна ця ситуація дуже неприємна.

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Вплив Путіна зменшується

Російський вплив у Сирії завжди був дуже суттєвим. Режим диктатора Асада підтримувала не тільки Росія, але й Іран. Але зараз країні-агресорці точно не до сирійців.

Ми побачили, на що здатен обмежений російський контингент, який залишився у Сирії. Він може лише обстрілювати мирне населення, активізувати авіаудари, тобто робити все те саме, що в Україні.

Різниця полягає лише в тому, що ми маємо системи ППО, тому росіяни використовують КАБи, крилаті, балістичні ракети. У Сирії немає протиповітряної оборони, тож їх просто бомбардують,

– розповів політолог.

Навряд чи Путін зараз має змогу суттєво посилити своє угруповання в Сирії. Адже ще у 2023 році була інформація, що Росія залучила на Донбасі війська, які забрала з Нагірного Карабаху та Сирії. Єдине, чим росіяни можуть допомогти режиму Асада – це передати озброєння.

Опозиція підібрала такий момент, що ліванській Хезболлі зараз також не до підтримки Сирії. Іран перебуває у нестабільному стані й, щоб передати допомогу Асаду треба пройти через кордон з Іраком. Росія ослаблена, тому, я переконаний, що заворушення у Сирії почнуть масштабуватися,

– зауважив Олексій Буряченко.

Повстанці вже взяли під контроль понад 30 міст, вони мають успіхи та ще більше мобілізуються. Туреччина, яка має спільний кордон з Сирією, може підтримати опозицію, щоб усунути режим Асада. А для України найважливіше, що такі повстання ослаблюватимуть Росію.

Нагадаємо, 27 листопада після тривалого затишшя повстанці почали наступ і зайшли в Алеппо. Влада перекрила аеропорт і дороги до міста. У Росії пообіцяли надати режиму Асада додаткову техніку та озброєння найближчими днями.

Вже 30 листопада війська диктатора Асада оголосили, що виходять з Алеппо та готуватимуться до реваншу. Сам Асад поїхав просити про допомогу до Москви. Офіційно підтверджено загибель десятків солдатів.