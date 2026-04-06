Росія просить США забути про ультиматуми, якими сама роками тероризує світ

Росія закликала США відмовитися від ультиматумів у відносинах з Іраном та повернутися до дипломатії. На тлі загострення ситуації навколо Ірану Москва фактично стала на бік Тегерана.

Така заява пролунала під час розмови глави МЗС Росії Сергія Лаврова з іранським колегою Аббасом Арагчі, пише Sky News.

Що вимагає Росія від США?

Сергій Лавров провів термінову телефонну розмову з Аббасом Арагчі. Основною темою переговорів стала ескалація навколо Ірану та можливі шляхи її деескалації.

У Москві заявили, що саме США мають відіграти ключову роль у стабілізації ситуації. При цьому російська сторона висунула дві основні вимоги до Вашингтона.

По-перше, у Кремлі закликали повністю відмовитися від "мови ультиматумів" у спілкуванні з Іраном. По-друге, Росія наполягає на поверненні ситуації виключно у "переговорне русло".

У МЗС Росії наголосили, що США повинні "зробити свій внесок" у зниження напруги, фактично переклавши відповідальність за можливу ескалацію на Вашингтон.

Ці заяви виглядають особливо цинічно на фоні багаторічної політики самої Росії, яка неодноразово використовувала ультиматуми та військовий тиск як інструмент зовнішньої політики.

Окремо під час розмови сторони обговорили ситуацію в Раді Безпеки ООН. Росія та Іран висловили занепокоєння можливими рішеннями, які можуть ініціювати західні країни. Зокрема, йдеться про потенційні резолюції або санкційні механізми у відповідь на останні атаки та загострення ситуації в регіоні. У Москві та Тегерані побоюються, що такі кроки можуть посилити міжнародний тиск на Іран.

Дипломати наголосили на необхідності уникати дій, які "могли б підірвати решту шансів" на політичне врегулювання. Фактично це означає спробу заблокувати жорсткі рішення міжнародної спільноти.

Про яку "мову ультиматумів" говорить Росія?