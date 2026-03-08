Укр Рус
Росія допомагає Ірану у війні: Зеленський пояснив, як саме
8 березня, 15:54
Росія допомагає Ірану у війні: Зеленський пояснив, як саме

Данило Муринський
Основні тези
  • Президент Зеленський заявив, що Росія передає Ірану компоненти і технології для БпЛА, допомагаючи у війні на Близькому Сході.
  • Зеленський підкреслив, що Іран не надає зброї Росії для атак по Україні, і висловив готовність допомогти США.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль допомагає Ірану вести бойові дії на Близькому Сході. Він додав, що розвідка зафіксувала передачу компонентів і технологій, які використовуються для БпЛА.

Про допомогу Ірану від Росії розповів Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про заяву президента?

Глава держави 8 лютого 2026 року зустрівся з прем'єром Нідерландів у Києві. Під час розмови з журналістами президент наголосив, що Росія допомагає Ірану вести бойові дії.

Росія зараз допомагає іранському режиму. Ми знаємо, що вони вже їм (іранцям – 24 Канал) передали. Ми також бачили від розвідки деякі деталі, щодо шахедів ми також все знаємо,
– заявив Зеленський.

Лідер України додав, що Іран зараз не надає Росії жодного озброєння для атак по Україні й це дуже добре впливає на ситуацію. Він також зазначив про готовність відправити експертів для допомоги США на Близькому Сході.

За словами Зеленського, головною метою зараз є допомога цивільному населенню. Він також заявив, що до критики з боку Трампа ставиться спокійно.

Росія допомагає Ірану: що ще відомо?

  • Росія ймовірно надає розвідувальну інформацію Ірану, аби той міг коригувати удари по об'єктах США на Близькому Сході. Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин припускає, що між Трампом і Путіним може бути таємна змова.

  • Спецпосланець Трампа Стів Віткофф попередив Росію не передавати Ірану розвіддані про американські військові бази. Він додав, що навіть якщо Росія допомагає, це не має значного впливу.

  • США знають про контакти між Росією та Іраном і вживають заходів у відповідь на розвіддані. Іран отримує інформацію про місце розташування та переміщення військ, кораблів і літаків.