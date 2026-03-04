Не лише зброя: політолог сказав, як війна на Близькому Сході може вплинути на кожного українця
- Війна на Близькому Сході може вплинути на постачання зброї для України, але це не критично.
- Зростання цін на нафту через конфлікт може негативно вплинути на українську логістику та цивільні витрати.
На Близькому Сході розпочалася війна, яка може вплинути на військові спроможності України вести війну. Проте, ймовірно, мовиться не конкретно про постачання зброї, а дещо інші фактори.
Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що існують ризики, що Сполучені Штати Америки можуть затримувати певні партії зброї для України, з огляду на протистояння з Іраном. Проте, на його думку, це не вдарить критично по постачанню засобів ураження для українського війська.
Як нова війна може вплинути на українців?
Олег Саакян вважає, якщо виникнуть певні труднощі зі зброєю, то Україна зможе знайти альтернативу, щоб використовувати ті засоби ураження, які є, для інших важливих цілей.
Важливо! Експерт Дмитро Жмайло вважає, що Кремль навряд чи здатен надати Ірану реальну військову підтримку, адже всі його ресурси зосереджені на війні проти України та значною мірою виснажені. Інфраструктура співпраці між Росією, Іраном і Сирією поступово руйнується, що зменшує вплив Кремля в регіоні.
Цікаво, що у Кремлі не демонструють підтримку Ірану, який потерпає від атак США та Ізраїлю, хоч ще недавно ці країни були союзниками.
Це додатково підкреслило російську геополітичну нікчемність. Це позитивно для війни (в Україні – 24 Каналу), бо зменшує можливість для росіян проєктувати власну силу. Це може призвести до блокування певних ланцюжків для постачання елементів озброєння до Росії,
– сказав політолог.
Попри все, він підкреслив, що Україна зацікавлена, щоб війна на Близькому Сході завершилась якомога швидше, адже вона впливає на ціни на нафту.
Зростання таких витрат може негативно вплинути на логістику на фронті та цивільних, адже можуть суттєво зрости витрати на більшість послуг.
Що відомо про війну на Близькому Сході?
Після "превентивного" удару Ізраїлю по Ірану 28 лютого 2026 року Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну операцію спільно з Ізраїлем, аби усунути загрозу з боку іранського режиму та не допустити появи в нього ядерної зброї. Він наголосив, що Вашингтон більше не миритиметься з підтримкою тероризму.
Іранські державні медіа заявили про загибель аятоли Алі Хаменеї внаслідок спільного удару Ізраїлю та США, оголосивши 40-денний траур і назвавши його смерть "мученицькою". За повідомленнями ЗМІ, разом із верховним лідером загинули кілька членів його родини, зокрема донька та зять.
Російська влада публічно засудила удари США та Ізраїлю по Ірану, однак, за оцінкою Інституту вивчення війни, обмежилася переважно заявами без реальної підтримки Тегерана. В ISW вказують, що війна проти України та зміна пріоритетів Москви звужують її можливості допомагати Ірану й змушують Кремль балансувати між союзниками.