Війна стала наслідком потрійної помилки Путіна

Девід Ремнік взяв блискуче інтерв'ю у Стівена Коткіна, провідного американського фахівця з історії Росії, відомого своєю "реалістичною" позицією – зрозуміло, про поточну війну та катастрофу.

Слова та сикофанти

Деякі формулювання Коткіна нагадують ті, які я також використав, але його мова відрізняється глибоким розумінням історичних причин катастрофи та систематичністю. Також завдяки інтерв'ю я дізнався про нове слово – сикофанти, тобто люди, які вливають у вуха деспоту те, що йому подобається чути.

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Персональна відповідальність за війну лежить на Володимирі Путіні, проте, його картину світу визначено сикофантами, які використовують українську та російську трагедію для того, щоб "робити кар'єри", як вони їх розуміють.

Захід не провокував Путіна розпочати цю війну

Ба більше, включення Польщі та країн Балтії до НАТО створило хребет нинішньої оборони Заходу проти агресії.

Поляки дуже добре знають, що означає стикатися з російською агресією. Вони переконали Захід ставитися до неї серйозно (на відміну від 2008 та 2014 років). Війна – наслідок внутрішньої історичної логіки російської тиранії, тиранія не має іншого способу існування, крім війни, навіть якщо її гаряча фаза і не була неминучою.

Війна стала наслідком потрійної помилки в оцінці ситуації Путіна

Російські генерали помилилися, припускаючи, що вони не зіштовхнуться із суттєвим опором української армії та народу. Вони також недооцінили політичне лідерство "телевізійного шоумена" Зеленського, котрий виявився ідеальним вождем опору в умовах інформаційної війни.

Путін переоцінив боєздатність власної армії, повіривши в піар-акції Шойгу та "тестування нашої новітньої зброї в Сирії". З 1945 року російські збройні сили не воювали проти регулярних армій (за винятком війни з Грузією з мінімальним військовим потенціалом), але лише придушували повстання партизанів.

Нарешті, Путін вважав, що "Захід занепадає і не здатний до колективного опору". Але Захід завдав нищівного економічного удару по Росії і зробив це протягом тижня. Захід як спільнота країн, побудованих на підзвітності влади громадянам, сьогодні єдиний як ніколи: війна призвела до відродження Заходу та "західної ідеї".

Основи путінізму

Деспотія Путіна будується на огидній якості інформації, відсутності зворотного зв'язку, негативному відборі чиновників (не можна мати занадто розумних радників, інакше вони тебе скинуть), і тих самих сикофантів, які брешуть деспоту, тим більше, чим гіршою стає реальна ситуація.

Коткін використовує слово tupoi для опису радників Путіна, яких він не боїться, оскільки знає, що вони tupyi.

Російський режим будується на військово-поліцейському управлінні, до якого прилягав блискучий, за словами Коткіна, фінансовий блок уряду, який забезпечував стабільність російського бюджету.

Тепер фінансисти не мають суттєвого впливу на ситуацію, єдиним способом дії залишається воєнно-політичний терор – як в Україні, так і в Росії.

Авторитаризм з негативним відбором поганий у всьому: він не здатний дати народу процвітання, не здатний займатися освітою, не здатний жити у світі з сусідами, він здатний лише підтримувати подібність воєнної мобілізації.

У Путіна в цих умовах немає способу вийти із ситуації, не втративши влади. Отруєння та ув'язнення Навального у ретроспективі виглядає як підготовка до війни.

Ніякого суспільного договору

Такої речі як "суспільний договір" у Росії не існує – Олександр Аузан помилявся. Громадяни не можуть укласти з деспотією договір про те, що вони збагачуються в обмін на відмову від своїх політичних свобод, оскільки в той момент, коли процвітання не відбулося, у громадян більше немає переговорних позицій – деспотія просто відповідає, окей, ми не виконали те, чого ви хотіли, але ви вже не маєте волі для того, щоб боротися з нами.

"Руській мір"

Популярність путінського режиму спирається на його здатності "розповідати історії", тобто займатися міфотворчістю. Про образи, завдані Росії в минулому, про нинішню помсту за ці образи, про нескінченну кількість ворогів, які загрожують успіху цієї "реконкісти" всередині країни та ззовні, і про "особливу російську місію" у світовій історії.

Санкції вбивають повільно

Санкції – це спосіб дати відсіч країні-агресору, який володіє ядерною зброєю. Завдання Заходу також у тому, щоб продовжувати озброювати Україну протитанковою зброєю та системами ППО. Ключовий довгостроковий ефект санкцій – технологічна ізоляція Росії, відсікання Путіна від будь-яких сучасних технологій, "technology desert".

Ситуація на фронті важка

Україна виграє інформаційну війну ("перемагає у Твіттері"), але втрачає свої південні регіони, і оточення основного угруповання ЗСУ з півночі та півдня може стати військовою катастрофою. Тим не менш, російська агресія буде змушена взяти паузу після 3 – 4 тижня війни, оскільки у атакуючої сторони вичерпані ресурси.

Агресор не має підготовлених колаборантів, які могли б стати головами окупаційних адміністрацій та навіть досі не представив кандидата на статус "головного визволителя України" - нового Квіслінга. Український опір продовжуватиметься.

Режим хитається

Коткін згадує історію Генріха Люшкова, високопоставленого генерала НКВС, який утік від Сталіна до Японії 1938 року і засудив сталінський режим. Він вважає, що поява такого розколу, зокрема, у військовій еліті навколо Путіна можлива.

Пояснення ситуації через "божевілля Путіна" не має сенсу, оскільки коли ви говорите різними мовами і маєте різну інформацію, ви завжди здаєтеся один одному божевільними.

Переговори

Найкращий результат сьогодні – проксі-переговори з Путіним через лідерів країн, зв'язки з якими повністю не розірвані, таких як Фінляндія чи Ізраїль, і, можливо, Китай. Альтернатива таким переговорам – війна на знищення, перетворення українських міст на Алеппо та Грозний.

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