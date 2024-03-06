Українські спецпризначенці беруть участь у війні в Судані проти Росії, – WSJ
Джерело:The Wall Street Journal
Спецпризначенці ГУР беруть участь у бойових діях в Судані проти повстанців та вагнерівців. Відправлення військ до Африки є частиною стратегії, спрямованої на підрив військових і економічних операцій Росії за кордоном.
Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на суданських та українських військових, які брали участь в операції, а також на конкретні відеозаписи з країни.
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Чому Україна пішла на такий крок
У матеріалі йдеться, що Зеленський погодився на такий крок, адже Абдель Фаттах аль-Бурхан, військовий лідер Судану, таємно постачав Україні зброю відразу після повномасштабного вторгнення Росії. Окрім того, суданських повстанців підтримувала ПВК "Вагнера", яка видобувала золото в країні та використовувала його для фінансування російської агресії.
WSJ з посиланням на українських військових повідомляє, що спецпризначенці висадилися в Судані та почали бої, щоб витіснити сили повстанців зі столиці Хартума.
Відправлення військ до Африки є "новим сміливим кроком". Це зокрема збільшує вартість війни для Кремля та надає Україні роль борця проти російських вторгнень.
Неможливо подолати Росію, просто воюючи на маленькому клаптику землі, як-от лінія фронту в Україні. Якщо вони мають золоті копальні в Судані, ми повинні зробити їх нерентабельними,
– видання цитує слова українського офіцера з позивним Прада, який очолював один з українських загонів у Судані.
Як відправку військ коментував Буданов
Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов у коментарі виданню відмовився відповісти, чи відправлялися війська до Судану, водночас дав обґрунтування такого кроку.
Війна – це ризикована справа. Ми ведемо повноцінну війну з Росією... У них є підрозділи в різних частинах світу, і ми іноді намагаємося завдати їм удару там,
– сказав Буданов.
Українська розвідка в Судані: що відомо
- На форумі "Україна. Рік 2024" Буданов заявив, що цілями ГУР в Судані є боротьба за вплив України та знищення противника де тільки можливо.
- Ще у травні 2023 року Кирило Буданов обіцяв знищувати російських воєнних злочинців у будь-якій точці світу. Згодом він повторював свої слова.
- "Ми будемо шукати і полювати на російських воєнних злочинців, і рано чи пізно цей час настане, де б вони не були. Тому не варто дивуватися, коли на якійсь території щось трапляється з російськими воєнним", – стверджував генерал-лейтенант.
- Видання Kyiv Post у листопаді 2023 року публікувало відео, яке підтверджує слова Буданова про глобальну місію української розвідки. На кадрах видно, як українські спецпризначенці ведуть полювання на "вагнерівців" у Судані.