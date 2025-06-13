Світова ескалація може завершитися десь до 2040 року, – ЦПД про війну Росії та Європи
- Ескалація світової напруги може завершитися до 2040 року, а війна загрожує Європі протягом найближчих 4 – 6 років, зокрема Балтії.
- Майбутня війна не буде класичною і передбачає бум озброєнь на основі штучного інтелекту.
У Центрі протидії дезінформації висловилися про війну Росії та Європи. Там кажуть, що це цілком реально.
А світова ескалація може завершитися приблизно за 15 років. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на главу ЦПД Андрія Коваленка.
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Особлива небезпека війни нависла над Балтією
Коваленко зазначив, що зараз ситуація стає все більш напруженою у всіх частинах світу, а тому можливі нові конфлікти.
Думаю, що вся ця світова ескалація може завершитися десь до 2040 року. Я кажу саме про світову напругу – не про нашу війну,
– написав він.
За 4 – 6 років війна загрожує Європі, як ніколи. Насамперед небезпека для Балтії, де зможе спробувати воювати Росія, заручившись підтримкою КНДР.
Коваленко додав, що треба діяти на випередження.
"Наша задача зараз – вистояти і зберегти державу, ми впораємось з цим у єдності. Єдиний, хто зараз не хоче миру – це Путін", – сказав він.
Глава ЦПД зауважив, що ймовірна майбутня війна у світі не буде класичною. Попереду – бум ШІ-озброєнь.
Як зауважив Коваленко, поки їх не використають сповна на полі бою – нічого не буде.